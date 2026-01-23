帶動部落觀光 竹縣推觀霧線店家折價券串聯五峰市集

五峰清泉「峰市集」。





為鼓勵民眾以大眾運輸方式走訪山區，新竹縣政府自1月26日起推出「台灣好行」觀霧線店家優惠折價券活動，只要搭乘觀霧線，即可獲得30元折價券一張，可於五峰清泉「峰市集」合作店家以及雪霸休閒農場折抵消費，限量700張，發完為止，讓旅客在規劃山林行程的同時，也能順遊市集、品嚐在地風味。

新竹縣長楊文科表示，觀霧地區擁有壯麗雲海、豐富森林生態及完善步道系統，是深受遊客喜愛的登山健行與生態旅遊勝地。縣府持續推動低碳旅遊與友善交通，透過台灣好行串聯高鐵與山區景點，降低民眾自行開車負擔，並結合消費優惠機制，把人潮帶進部落市集，讓觀光效益實際回饋地方。

新竹縣政府傳播行銷處長蔡宜綾表示，「台灣好行－觀霧線」自高鐵新竹站出發，沿途行經五峰清泉地區，旅客可於清泉周邊停留，走訪將軍湯、張學良故居、三毛夢屋等知名景點，深入認識五峰鄉的人文歷史與部落文化，也可前往觀霧國家森林遊樂區，欣賞高山森林景觀、雲霧景緻與豐富自然生態，讓交通移動本身成為旅程的一部分。

蔡宜綾指出，今年度折價券合作店家包含Minay迷耐原住民農特產、芭萊郎燒烤、曾師傅傳統手搗小米甜甜圈、阿妹の棧熱炒燒烤、啞吡創意料理、花姐、霞喀囉農特產品，皆位於五峰清泉「峰市集」內，提供多元原民風味料理與在地農特產品；此外，折價券亦可於位於五峰鄉桃山村的雪霸休閒農場使用，讓旅客在山林行程中延伸體驗高山農場景觀與慢活氛圍。

傳播行銷處補充，本次折價券為限量發送，搭乘觀霧線驗票後由司機現場發放，無須額外申請，發完為止。觀霧線採預約制，請旅客出發前先行撥打預約專線0911-363360，以利行程安排。

