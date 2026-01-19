帶千元逃亡剩587元！啃老逆子37刀亂刀砍死父母 「變裝、鑽巷」設斷點

記者莊淇鈞、羅欣怡／新北報導

逆子廖聰賢逃逸途中不斷設斷點。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區一對賣蔥油餅的廖姓老夫妻，前（17日）晚間遭36歲獨子廖聰賢殺害，夫妻倆合計遭砍殺37刀慘死。廖男犯案後騎車落跑，還刻意棄車、變裝，甚至更換不同的交通工具製造斷點，躲避警方查緝。

「站著不要動！趴下！手放好！」看見撐著雨傘的廖聰賢，新莊分局巡邏員警也沒在客氣，直接喝斥他趴下，到場支援的警力立刻將他雙手上銬，壓制在地，並在他隨身的揹包中搜出美工刀、螺絲起子、尖嘴鉗等物品，背包內有一堆衣服、鑰匙，身上帶了1000多元，扣掉計程車費，被捕時身上僅剩587元。

巡邏員警發現廖聰賢的身影，立刻上前壓制。（圖／翻攝畫面）

據了解，廖聰賢前天犯案後就騎車逃亡，但為了躲避警方追查，還將車子丟在三重，改搭計程車往新莊方向前進，但又怕把錢花光，臨時在新莊運動公園下車改以步行的方式，專走巷弄、防火巷內逃竄躲藏，並變裝多次、意圖規避警方查緝，最後選擇在運動公園一處正在施工的景觀台過夜，起床後繼續在新莊運動公園附近繞圈子。

遭逆子砍死的廖翁在神壇兼職乩身符問信眾。（圖／翻攝自神壇臉書專頁）

據悉，退伍後已打零工維生的廖聰賢沒有固定收入，沒工作時就靠父母養，是個標準的啃老族，這幾年爸媽每個月只給5千塊零用錢，有時候還沒給，廖聰賢認為不夠，爭取多次都沒有下文。前天（17日）廖聰賢又開口要錢，原本還被拒絕，5000元到手後又要父母加碼，被拒絕就抓狂犯下這件弒親逆倫案。但廖聰賢說詞反覆，原本表示先殺媽媽，但後又改口先殺爸爸，犯案的真正動機還要再釐清。

砍死父母逆子的正面照（紅框）。（圖／翻攝自神壇臉書專頁）

警方表示，廖聰賢於17日21時許逃逸，於18日13時接獲報案，經投入80名警力組成專案小組、報請新北地檢署指揮偵辦，歷經27小時不眠不休積極偵辦，於19日18時許查獲犯嫌。後續將深入釐清犯案過程、動機及手法，依殺害直系血親尊親屬罪移請新北地檢署偵辦。

