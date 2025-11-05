帶千名學生爬合歡山！康橋國際學校未申請+違法搭帳篷 遭民眾檢舉開罰

記者呂彥、林盈君／綜合報導

新北市知名頂級私立康橋國際學校，近期安排國中生攀登合歡山，共領上千人分梯次攀登，不過，卻沒有事先向太魯閣國家公園申請，另外，還在合歡北峰違規搭設多個帳篷，遭太管處依法開罰。對此，校方也出面回應了，表示未事先申請屬缺失，未來會依規定，先向主管機關提出申請。

康橋國際學校安排學生攀合歡山，卻未依規定申請、違規搭設多個帳篷遭開罰。（圖／翻攝畫面）

據了解，上月間，康橋國際學校安排國中生攀登合歡山，但卻未依規定申請，還在北峰違規搭設多個帳篷。有民眾向太管處檢舉，保七第九大隊員警與太管處合歡站人員到場處理，告知活動承包的旅行社領隊，並依照規定開單。承包旅行社供稱，帳篷主要是提供學生醫療、補給跟炊事用，不過警方指出，經查設置帳篷的部分，並未提出申請，因此開出2張罰單，第一次開罰1500元、第二次3000元。

警方表示，經查本案未依規申請核可，違反《國家公園法》第13條第6項「禁止擅自於指定以外之地區大聲喧鬧、播放、吹奏或使用鳴器、露營、炊煮、滑雪、滑草、游泳、溯溪、泛舟、攀岩、搭設棚帳、操作遙控機具（線）或危害公眾安全之活動。最高可處新台幣3000元罰鍰。太管處也指出，請民眾登山時，遵守無痕山林原則，降低人為的干擾；另如有於國家公園舉辦活動時並應依規定申請。

