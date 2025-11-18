帶卡拉OK小姐回家愛愛、吸毒後竟死了…他無罪逆轉有罪全因這4字

記者洪正達／高雄報導

史男帶著王姓小姐回家續攤、做愛，最後對方因大量飲酒、吸毒且在廁所跌倒撞到頭等綜合因素下死亡，法官認定史男未盡照顧義務要擔則，因此依過失致罪嫌判處1年4個月徒刑。(示意圖／翻攝畫面)

高雄史姓男子2021年間前往卡拉OK店消費後，帶著王姓小姐回家續攤、嘿咻，並吸食K他命，但史男讓王女獨自昏睡超過12小時，最後王女因酒精及濫用藥物死亡，原本案情上訴到高雄高分院時，史男逆轉無罪，但最高法院撤銷發回更審後，史男被判定未善盡「照顧義務」，更一審仍依過失致死罪嫌判處1年4個月徒刑。

判決指出，2021年4月6日凌晨，史男前往復興路的一家卡拉OK店消費，期間與王女共飲一瓶700毫升的威士忌後，搭車返回史男在八德一路的住處續攤，期間他已知王女已服用K他命、佐沛眠等毒品後仍在發生性關係一起睡著，直到凌晨2點多王女起床上廁所期間跌倒撞到頭，史男有將她從地上扶起，並未帶她就醫，直到王女昏睡12小時後，因多重藥物及酒精中毒休克死亡。

一審時，高雄地院認為史男未善盡照顧義務，因此依過失致死罪嫌判處2年徒刑，他不服上訴，史男逆轉無罪，但這次換檢方不服上訴到最高法院後，最高法院將原判撤銷發回，直到更一審時，史男又改判有罪，但從輕量刑判處1年4個月徒刑，可上訴。

