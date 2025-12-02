帶友人小孩出遊竟成奪命之旅！兩媽帶4童闖屏東牛角溪 12歲男童救自家小孩慘溺斃

兩媽帶4童闖屏東牛角溪卻發生12歲男童為救友溺斃憾事。翻攝屏東縣政府官網

屏東莊姓、許姓婦人去年在群組相約帶孩子出遊，黃姓婦人因無法參加，將兒子池姓男童託給莊許2人攜同前往，不料當天2大4小到了屏東牛角溪流域戲水時卻闖入禁制區，池童見莊婦的兒子林姓男童疑似溺水，見義勇為跳溪救援，反遭湍急水流溺斃。池童父親事後對莊許兩名婦人提告過失致死罪，法院審理後各判刑1年。可上訴。

判決指出，莊婦與許婦的孩子與池童均為高雄某國小同班同學。事發前幾天，莊許二人在家長群組內相約假日出遊，但池童母親黃婦因有事無法參加，將兒子託付給兩婦照顧，一行6人於是由許婦駕車抵達屏東瑪家鄉涼山村牛角溪流域戲水。

檢方查出，當天兩婦未注意架設在牛角灣溪流域的「禁止進入戲水」警示標誌及警語，仍讓4名孩童下水遊玩。期間池童見莊婦兒子疑似溺水，立刻跳入溪中救人，卻因水流過急不幸溺斃。

事後池童父親提告，兩婦人均被依過失致死罪嫌起訴。法院審理時莊婦向法院求情，稱自己長期關懷被害人家屬達1年半，且自己的孩子也因同學離世深受打擊，需要母親陪伴，請求從輕量刑。但法官認為，兩婦明知牛角灣溪危險且禁止戲水，卻仍帶幼童前往且未盡保護照顧之責，導致池童喪命，造成家屬無法彌補的傷痛；加上兩婦人雖有和解意願，但因賠償金額與家屬認知差距過大，至今未能達成和解或賠償，難認已盡力彌補過錯，因此各判刑1年。仍可上訴。



