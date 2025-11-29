帶台糖砂糖返日爆紅！ 日本蘋果糖老闆收到「特製25公斤砂糖抱枕」

池田喬俊收到台糖送的「精緻細砂糖抱枕」。（圖／翻攝自X／@pomedamourtokyo）

日本東京蘋果糖專門店「東京林檎製飴所／POMME d’AMOUR」創辦人池田喬俊，日前來台工作準備返國時，因一次性在行李箱裝了台糖一號砂糖，兩度遭海關攔下，行李被緝毒犬聞了一下，意外在台灣爆紅，事後他更自曝「已被台糖找上門」。昨天（28日）他在社群平台分享，台糖不僅送了他砂糖，還放上特製的「精緻細砂糖抱枕」，而他接下來也將與台糖董事長見面。

池田喬俊在社群平台X發文分享，台糖送了他砂糖及特製「精緻細砂糖抱枕」，外觀是台糖25公斤麻布袋造型，「台糖竟然和砂糖一起送來了業務用包裝的抱枕！他們還特別為了我，把裡面的填充物重新調整、重新製作成專屬的版本。」

廣告 廣告

池田喬俊表示，自己此次台灣行的最後一天，預計要和台糖的董事長見面，「現在開始就已經非常緊張了，雖然看起來可能一點都不像在緊張啦。」

此前，池田喬俊曾解釋，他當初會帶這麼多台糖一號砂糖到日本，是因為台灣砂糖的甜度、融解方式，完全與日本的做法不同，所以在做蘋果糖的時候，味道也有點不同，因此他想嘗試以台灣砂糖製作蘋果糖，並放在網路商店上販售，給日本的顧客嘗鮮。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

韓版悲慘世界！司機從公司冰箱拿22元零食 竟被「判罰1千元」結局逆轉

美魔女遭前男友殺害棄屍！她被刺數十刀後塞麻袋藏廢水槽 警方44天後尋獲遺體

薑母鴨店為何都不賣白飯？網友喊「真的沒吃過」 老闆一句話讓網友全懂了