帶品牌Logo獻花悼念挨轟 手搖飲董座哽咽道歉：模糊該被關注的焦點

捷運台北車站、中山商圈19日的張文隨機攻擊事件造成4死11傷，許多民眾來到案發現場獻花、送卡片。不過知名手搖飲料董事長鄭凱隆卻帶著自家Logo的飲料袋，還掛上品牌的花束致意，引發網友砲轟，今（21）日品牌發出道歉聲明，並於下午召開記者會再致歉，鄭凱隆還一度哽咽。

董事長鄭凱隆在記者會上哽咽地說，在送花和飲料的前一晚，看到機車騎士被張文刺傷倒下的影片，當晚真的很難過、沒有辦法睡好，並想著自己有什麼事可以做。隔天早上想說買花去致哀，又剛好附近門市有營業，才會把飲料跟花一起拿去。

廣告 廣告

手搖飲董事長鄭凱隆在記者會上哽咽並鞠躬道歉。圖／台視新聞

鄭凱隆表示，事後看到相關新聞與討論，內心感到非常難過與自責，自己這樣的行動本身就是不恰當的，且模糊了真正該被關注的焦點，對此非常抱歉，也願意承擔責任。之後會深刻檢討自身的判斷與行為，以更成熟的態度面對社會期待。

對於民眾揚言抵制旗下其他餐飲品牌，鄭凱隆回應希望網友可以諒解，再給他們機會。另外社群道歉「鎖留言」一事，他說是因為有太多的反應，可能會來不及回，才會召開說明會跟大眾講清楚。

聲明稿全文 這次事件發生後，我看到相關新聞與討論，內心感到非常難過與自責。我的原意想要前往致意與表達哀悼，加上門市就在附近，才會有將飲料帶往現場的行為。 然而，我深刻理解，無論出發點為何，這樣的行動本身就是不恰當的。透過這次事件，我清楚學學習到，身為董事長，自己的行為確實容易造成社會觀感不佳，也進一步引發不必要的輿論與解。這本是一件令人悲痛的事情，卻因為我的不當行為而模糊了真正該被關注的焦點，我願意完全承擔責任，並向大眾致上最誠摯的歉意，也會深刻檢討自身的判斷與行為。對此我再次感到非常抱歉。 我想再次強調，今天的這場說明會不是任何形式的藉口；所有媒體及社群的聲音我們都聽到了，所有的批評與質疑我都虛心接受，也再次向大家道歉。未來在任何公共場合與社會事件中，將更加謹慎、尊重，也以更成熟的態度面對社會期待。

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

知名手搖品牌「掛自家Logo花束、飲料袋」哀悼挨轟 今發道歉聲明

北市手搖加盟主虐打柯基老犬 茶聚總部：已完成解約、下週一拆招牌

北市手搖加盟主涉虐柯基老犬網友暴怒！ 總部宣布終止合作並求償