帶哥哥遺照深夜路口撒冥紙勸減速 苗栗怪客動機超暖卻挨罰3千元

記者陳佳鈴／苗栗報導

林男抱著過世哥哥的遺照，站在聯大路往國立聯合大學八甲校區方向的車道邊，期間不僅撒冥紙，只要有機車經過，他就朝機車撒冥紙揮手，被當地民眾稱之為「遺照怪人」。（圖／翻攝自Thread @cantyle）)

苗栗市聯大路今年9月深夜出現詭異一幕！一名林姓男子手持過世兄長遺照，在路旁撒冥紙並朝來往車輛揮手，場面嚇壞不少學生與民眾。雖然立意良善，但林男的行為仍被警方帶回，案件送至苗栗地院審理後，法官認定其行為已對用路人造成驚嚇與干擾，依《社會秩序維護法》裁罰3000元。

事發於9月18日晚上10點多，林男抱著過世哥哥的遺照，站在聯大路往國立聯合大學八甲校區方向的車道邊，期間不僅撒冥紙，只要有機車經過，他就朝機車撒冥紙揮手，由於深夜十點多，出現這詭異一幕，讓不少路過的騎士緊急減速。詭譎情況讓不少聯合大學學生駐足圍觀，現場一度混亂。警方獲報到場後將林男帶回了解。

林男供稱，他的哥哥已過世10多年，當地道路長期事故頻仍，希望藉由撒冥紙方式提醒民眾放慢車速，避免憾事重演。他強調並無惡意，只是希望提醒用路人注意安全。

不過因為有嚇到人，仍被視為違反社維法。（圖／翻攝畫面）

然而，法院審理後持不同看法。法官指出，即使林男本意為勸導減速，也應採取不影響交通安全的手段，例如懸掛警示布條、豎立看板或手持標語站在人行道等。不過林男選擇以「深夜持遺照、撒冥紙、並突然走近車道揮手」方式提醒用路人，不僅可能造成駕駛誤判，甚至引發二次事故。

判決書指出，林男突然朝行進中的騎士方向揮手，確實導致部分機車減速閃避，引起驚嚇，已符合「藉端滋擾公眾得出入之場所」的情節，對交通秩序與用路人安寧造成影響。法院因此裁處其3000元罰鍰。

