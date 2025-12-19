帶回家不易！29隻品種貓開放認養 飼主要先考試

動保所層層篩選飼主，為了讓小貓能夠有個幸福的家。（圖／東森新聞）





日前動保所查獲，不當飼養的非法繁殖業者，救出大批品種貓，經過照護治療後，決定將29隻品種貓開放認領，不過想要認領還得通過層層篩選，不只要抽籤還要考筆試，包含動保法、飼養貓咪的基本常識等等。一大早現場就聚集了將近150位民眾前來，就是要來把貓咪認領回家。

水汪汪大眼睛，全身毛茸茸，活潑好奇、互動熱情，撒嬌模樣超級親人，他們全都是從非法繁殖場被救出來的品種貓。

領養貓咪民眾伸手討摸摸，看到小貓呆萌模樣真的好想帶回家，但想要領養這些品種貓，可沒這麼簡單。飼主除了得年滿18歲，還不能是農業部領養黑名單，才能參加抽籤。

廣告 廣告

新竹縣副縣長陳見賢：「這個號碼太吉利了，88。」一大早，新竹縣動保所前聚集將近150位民眾，全都帶著寵物外出籠來到現場，但他們不僅得拚運氣，還得考試過關才能認領。但考的題目到底有哪些？

新竹縣動保所所長何志豐：「對於動物保護法的基本觀念、飲食上的限制，還有貓咪如果生病，後續的醫療，飼主要有一個基本的認知。」

這回開放29隻已絕育的品種貓，而他們的市價都不低，像是布偶貓平均市價6萬元，英國長毛貓5萬元，美國長毛貓4萬元，小步舞曲也要6萬元，金吉拉則是3.5萬元，緬因貓特別昂貴，最便宜也要12萬元。

活動主持人：「來，123，喵。」通過篩選考核，就能現場把小貓帶回家，不過這些貓咪獲救時健康狀況都很差，多數感染貓瘟等等疾病，再加上品種貓的飼養需要高度責任感與經濟支持，因此才會透過考試來篩選。

新竹縣動保所所長何志豐：「我們都會透過不定期的電話訪查，或是到家訪，確保貓咪的生活環境。」

這回開放領養品種貓，動保所列出清單，層層篩選飼主，就是希望讓這些小貓能夠有個幸福的家。

更多東森新聞報導

年底翻轉人生！4生肖迎好運 財源滾滾來

安心亞親切請教小球員 坦言深受「棒球夢」感動

《外送專法》恐增加營運成本？Uber Eats公開信點1關鍵

