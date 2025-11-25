帶回家！苗栗警局拍賣12公尺報廢電信塔！底價5千元起

苗栗縣通霄警分局白沙派出所因建築老舊不堪使用，即將進行拆除重建工程。派出所旁一座高12公尺的電信鐵塔也將隨之退役，苗栗縣警察局決定將這座鐵塔進行公開拍賣。

根據苗栗縣警察局後勤科長張中表示，白沙派出所已以4200多萬元發包原地重建，規劃為2層樓建築。新廳舍完工後，將在樓頂設置新型電信收發訊設備，因此現有的舊鐵塔必須一並報廢處理。

這座電信鐵塔於2007年興建，當時花費13萬餘元，底座面積約4.7×4.7公尺，高度12公尺。鐵塔採用螺絲固定方式組裝，外層經過鍍鋅防鏽處理。即便位處濱海地區使用長達18年，鐵塔結構仍然堅固完好，保存狀況良好。

張中指出，若採用傳統方式處理，雇工拆除費用預估需要5至6萬元，拆除後的廢材還須另行變賣繳回公庫，程序繁瑣且不符經濟效益。因此決定透過台北市政府設立的「台北惜物網」進行公開拍賣。

拍賣作業已於昨日開始，為期7天，底標價格設定為5000元，採價高者得標方式進行。得標者必須在12月20日前自行完成鐵塔拆除及清運工作。若本次拍賣流標，警察局將自行處理拆除事宜。投標截止時間為12月1日中午12時。

警察局表示，透過公開拍賣方式，希望讓有需求的民眾或企業能夠取得這座鐵塔，賦予其新的使用價值，同時符合環保永續的理念。此舉不僅能節省公帑支出，更能達到資源再利用的目標。

對於鐵塔的未來用途，基層警員們展開熱烈討論。有人建議可以將鐵塔改造成聖誕裝飾，配合即將到來的耶誕節慶，打造成巨型耶誕樹。也有員警提出，有經濟能力的民眾可能會將其設置在自家別墅，打造成類似巴黎鐵塔或東京鐵塔的景觀瞭望台，成為獨特的庭園造景。

