帶女兒出門被突襲「遭質疑自導自演」 沈伯洋曬一圖反擊：笑死！我需要喔？

沈伯洋昨天帶女兒出門被陌生男突襲。（翻攝自沈伯洋臉書）

民進黨立委沈伯洋昨（7）日發文表示，自己帶女兒出門，沒想到卻被陌生男子嗆聲，事發後有不少人聲援他並叮嚀注意安全，但也有人質疑是「自導自演」。對此，沈伯洋今天發文貼截圖反擊，「我哪需要自導自演，附圖這種玩笑帳號留言一堆，我還需要自導自演喔？笑死」。

沈伯洋帶女兒出門遭陌生男突襲開嗆

沈伯洋昨天發文說，昨天牽女兒散步去騎腳踏車時，突然有陌生男子走出來，用手機手電筒強光照著和自己女兒，隨後開始問，「你為什麼做網軍」「你為什麼說中國全球追捕」「你不知道自己做什麼壞事嗎」「你知道你在台灣也很危險嗎」？

沈伯洋也嘆，國民黨跟共產黨，一天到晚散播謠言，最後就是這樣。當謠言取代了思考，仇恨就掩蓋了良知。該貼文一出後，網友也紛紛聲援他並提醒，「注意安全，下次遇到這種意圖挑釁的，為了安全請直接報警」。

遭質疑自導自演 沈伯洋曬截圖反擊

沈伯洋今天再發文說，很多人在問之前恐嚇家人的抓到了沒，有些是真心問，但有些是故意問，想要暗示是自導自演，「之前還有名嘴煽動大家來問」，他說，自己早就分享過了，恐嚇已經查到是日本IP，而且日本警方在協助調查。

沈伯洋文中也附上一張圖，圖中有網友竟嗆，「趕緊去報警，老子要砍死你女兒」。沈伯洋也表示，重點是，「我哪需要自導自演，附圖這種玩笑帳號留言一堆，我還需要自導自演喔？笑死」。

