帶女兒散步遇陌生男強光錄影嗆聲 沈伯洋報案人找到了！

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

民進黨立委沈伯洋日前和家人外出，遭陌生男子當面用手機強光照射、錄影等，對方不顧沈身邊還有小孩就開始嗆聲，事後沈伯洋報案提吿，警方循線找到涉案的45歲林姓男子，他稱當天在路上認出沈伯洋上前理論，是因不滿近來政治時事，警詢後被依妨害名譽、妨害自由、違反兒少法等送辦。

沈伯洋7日於社群表示，帶著年幼女兒外出走在路上時，突被陌生男子以手機強光照射、錄影，還邊質問「你為什麼做網軍？你為什麼說中國全球追捕？你不知道自己做什麼壞事嗎？你知道你在台灣也很危險嗎？」沈趕緊將女兒交給老婆帶離現場後，才繼續和對方對話。

廣告 廣告

事後沈伯洋受訪時直言，在路上遇到挑釁已見怪不怪，但這次身邊有小孩，「是第一次遇到」；據《自由時報》報導，事後轄區警方主動追查，沈伯洋也決定提告，經追查後，警方掌握到涉案人為台北市中正區45歲林姓男子，他表示不滿近來時事，在路上遇到沈才上前理論。

沈伯洋近來屢遭威脅，中國揚言全球抓捕，也曾收到恐嚇訊息，他日前透過社群更新遭人恐嚇後續，重申已查到是日本IP，且日本警方已經介入協助調查，沈伯洋也直接貼出其他網友惡意留言，表示外界質疑他自導自演根本多餘，「附圖這種玩笑帳號留言一堆，我還需要自導自演喔？笑死。」





更多《鏡新聞》報導

屢遭威脅卻被酸「被害妄想」 沈伯洋無奈：那中國為何通緝我？

中國國防部「翻牆」開通X 小粉紅狂留簡體字開酸：怎麼不禁言了

稱有立法必要堅推助理費除罪化 陳玉珍要工會別放話：歡迎討論