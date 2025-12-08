帶女兒散步遭嗆聲！沈伯洋已報警 民進黨團譴責：跨國鎮壓到台灣？
民進黨立委沈伯洋日前被中國以「分裂國家罪」為由，發布國際通緝，沒想到又遇到路人挑釁。沈伯洋昨（12/7）表示，他帶女兒散步時，一位路人拿強光照射加上言語挑釁，對方甚至表示「寧信共產黨」。沈伯洋也大嘆，「這種把家人捲入的惡意，正是我們必須對抗的黑暗」。沈伯洋今（12/8）表示，他已經報警，影片已經交給警方，預計今天做筆錄。
民進黨團今舉行「跨境鎮壓已入台？ 保護人身，拒絕恫嚇，防堵洗腦」記者會，書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋、范雲、副書記長張雅琳出席。
陳培瑜說，今天首先要先提出呼籲，所有政治人物的人身安全還有家人、小孩的人身安全是全國人民一致的期待，但很可惜的是，在政治工作的路上，經常會被人攻擊或者是謾罵，「我們自己是大人，我們可以承擔，但很可惜，一旦我們的小孩涉入其中，我們所擔心的事情就不再只是生命安全，而是我們要問，背後這些對我們提出指控跟謾罵的大人，他背後的意圖到底是什麼？他形成這些論述的背景又是什麼？」對沈伯洋的家人還有他的小孩所造成的傷害，應該是全國人民一起來譴責的。
沈伯洋表示，身為政治人物，遇到嗆聲、質疑非常正常，但在有小孩的狀況之下，完全是另外一件事，昨天所遇到的狀況，就是對方用手電筒的強光，不斷地對著他，後來自己才知道對方在錄影，因為自己就牽著小孩，在這樣的一個狀況之下，其實小孩是會受到驚嚇，不要忘記他的小孩才5歲。
沈伯洋強調，第一個，「我們絕對不會去波及家人」，今天藍委柯志恩也講說不要波及家人，這是一個重要的事情。第二個，更重要的是，當今天要提出質疑、嗆聲，有理有據，他通常在路上遇到，都是跟對方直接展開對談。但昨天所遇到的狀況不是這樣，對方就是把共產黨所有對他的抹黑，全部再質問一次。
他直言，這個就很麻煩的地方，為什麼台灣會有一群人不斷地相信共產黨所講的話？「他最後跟我講的說，他寧願相信共產黨講的，他也不要相信我講的。所以我們台灣到底有多少的在地協力者？又有多少的政黨，每天不斷應和著共產黨去傳播這些謠言？」
沈伯洋指出，前幾天他告國民黨團總召傅崐萁的官司有開庭，法官就問傅崐萁的訴訟代理人說，可不可以提出來，傅崐萁講沈伯洋拿了4000多億、顛覆國家，證據到底在哪裡？可不可以拿出來？結果傅崐萁的訴訟代理人一直拿不出來，訴訟代理人說有，「應該是有影片，但是真的很難找到」。
沈表示，也就是說，「當你受到長期的洗腦以後，結果現在雖然他非常非常地相信我就是間諜，但他拿不出任何的證據。傅崐萁也一樣，我在路上遇到的也一樣。」他要針對的是這種集體洗腦的現象，以及波及家人的現象，這不應該是台灣發生的事情。
媒體追問，知道對方的身分？有無中國口音？而收到接二連三威脅，會不會想要申請保護令或隨扈？沈伯洋說，聽起來就是台灣人，而他本來就有隨扈。
對於後來有去提告了或報警？沈伯洋說，他已經報警，預計今天應該會做筆錄。媒體追問身旁有人幫忙蒐證？沈伯洋說明，他們是全家、一家三口去看音樂會，因為老婆去騎腳踏車，一開始只有他牽著女兒，後來因為對方不斷地逼近、越靠越近，前面還先講了一些比較無關的話，比如說：「欸，你最近為什麼都沒直播啊？」用一些聽起來好像無害的話接近，但是在接下來就變得越來越激烈。
他說，他老婆把小孩趕快拉走之後，最後有錄影，錄到後半段，已經交給警方了，昨天他用「言語」把對方請走。
沈補充，在網路上相關的帳號，也一併提告，他隨便舉個例子，中國的假帳號叫「曹尼馬」說：「趕緊去報警，老子要砍死你女兒。」這種留言都一併、一定會提告，請大家不要把這種事情拿來當作玩笑話。
張雅琳則說，大人在拍攝小孩，都還有一個很大的問題是在於數位足跡，因為這個拍攝，不確定這個人到底有沒有上傳、到底有沒有散播，但會不會讓這個個資，變成未來可能被跟蹤、被識別，甚至被濫用的風險，希望這位民眾盡快去刪除相關資訊，而且千萬不可以去濫用，因為這已經違反到兒童隱私。
張雅琳強調，即便是政治人物的孩子，也是受兒少保護的孩子，更是所有大人應該要一起被保護的孩子，希望所有的人一起來為沈伯洋的孩子來去發聲，一起來支持，任何的政治人物、任何的政治攻擊都不應該凌駕人性。
范雲說，今天這個週末在沈伯洋身上發生的事情，要擔心的事情是，是不是跨國鎮壓其實不只是在國外，反而已經進入到台灣？然後會不會因為台灣的相關的國安法案，一直被藍白阻擋沒有辦法修改，反而讓所有的中共眼中的政治異議人士、政治異議公民、政治異議NGO，在台灣有人身安全的問題呢？甚至不只是本人，還包含家屬，這讓大家覺得非常地不忍心，也非常的憤怒。
范雲表示，針對沈伯洋跟家人用一個身體上接近的方式、打光的方式，不就是讓人心生恐嚇嗎？如果在台北市大安區、中正區這麼核心的地方去聽一場音樂會，都要擔心人身安全，如果他的家人、老婆、另外一個成年人不在身邊，那如果對方甚至有武器，這讓人不能夠接受。呼籲藍白一起加強國安法案、一起譴責跨國或跨境鎮壓。
