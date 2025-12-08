帶女兒散步遭強光逼問 沈伯洋怒報警：不該波及家人

台北市 / 綜合報導

民進黨立委沈伯洋近期才遭中共在全球發布「紅色通緝」，沒想到昨(7)日帶著家人聽完音樂會後，卻遭陌生男子以手機手電筒強光照射、錄影，並且在他牽著女兒時不斷逼問問題。對此，沈伯洋今(8)日也還原事情始末，認為政治人物遇到民眾質疑很正常，但不該波及家人，目前他也已經報警處理。

身穿Taiwan帽T舉起右手，阻擋前方開手電筒的男子靠近，民進黨立委沈伯洋透露，昨日帶妻女去國家音樂廳，表演結束後牽著女兒散步時，突然一名男子從側邊走上來，原先說些無關緊要的話，接近沈伯洋但越講越激動，後來直接拿起手機用手電筒強光，照著沈伯洋和他的女兒。

立委(民)沈伯洋說：「身為政治人物遇到什麼嗆聲，遇到什麼質疑，這是一個非常正常的事情，但是在有小孩的狀況之下，這完全是另外一件事，所以在這樣的一個狀況之下，其實小孩是會受到驚嚇。」

只是男子不光用強光照著父女倆，還一邊錄影質問你為什麼做網軍，你為什麼說中國全球追捕，你不知道自己做什麼壞事嗎，沈伯洋反問男子消息哪裡來的，但對方卻無法回答，甚至最後嗆聲寧願相信共產黨，也不會相信沈伯洋。

立委(民)沈伯洋說：「這種集體洗腦的現象，以及波及家人的現象，這不應該是台灣發生的事情。」事後回想沈伯洋依舊憤慨，尤其此次事件更波及到無辜家人，目前他也已經報警，並把相關證據交給警方，強硬態度捍衛自身立場，不讓家人安全再受威脅。

