帶女兒散步遭突襲！沈伯洋嘆「不該波及家人」：台灣有多少共產協力者？

記者詹宜庭／台北報導

民進黨立委沈伯洋昨日傍晚帶女兒出門時，遇到一名陌生男子突然用手機的手電筒強光照著他和女兒，並狂問「為什麼做網軍」、「為什麼說中國全球追捕」、「你知道你在台灣也很危險嗎」等語，甚至酸說他被通緝是活該。對此，沈伯洋今（8日）表示，大家都說不該波及家人，這是一件非常重要的原則，目前已經報警，預計今天會去做筆錄。

沈伯洋表示，身為政治人物遇到民眾嗆聲或質疑是非常正常的事，但若在有小孩的情況下就完全不同了。他指出，昨天有一名民眾用強光手電筒錄影，不斷對著他和他5歲的女兒照射，在這樣的情況下，小孩自然會受到驚嚇。第一，大家都說不該波及家人，這是一件非常重要的原則；第二，對政治人物提出質疑或嗆聲應該是基於理性與事實，但昨天的情況卻完全不是如此。對方直接把共產黨對他的抹黑言論拿來質問他，並說寧願相信共產黨的說法，也不願相信他的說詞。他質疑，為什麼台灣會有一群人如此堅信共產黨的話？台灣到底有多少在地協力者？又有多少政黨在呼應共產黨，協助傳播謠言？

沈伯洋指出，日前他控告國民黨團總召傅崐萁的官司開庭，法官當庭詢問傅崐萁的訴訟代理人「可否提出你們指控沈伯洋拿了4000多億、顛覆國家的證據？」結果對方僅回答「應該有影片，但真的很難找到」。沈伯洋說，這正反映出，當一個人被長期洗腦後，即使他深信某人是間諜，卻仍無法拿出任何證據，傅崐萁如此，昨天路上遇到的民眾也是如此。

沈伯洋也說，目前已經報警，預計今天會去做筆錄。他還原，「當時該名男子不斷逼近，一開始講了無關的話，問我為什麼最近都沒直播等，接下來越講越激烈，我老婆就趕快把小孩拉走，最後我們有錄影，有錄到後半段，都會交給警方。」

