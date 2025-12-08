帶女兒散步遭陌生男錄影嗆聲 沈伯洋報警：不該波及家人

台北市 / 武廷融 綜合報導

民進黨立委沈伯洋昨(7)日發文表示，他帶著女兒在國家音樂廳附近散步時，突然有一名男子用手機的手電筒強光照著他和女兒，質問他「為什麼做網軍」、「為什麼說中國全球追捕」，更稱寧願相信共產黨也不相信他。沈伯洋今(8)日強調，不該波及家人是很重要的原則，他已經報警，並且質疑「為什麼台灣會有一群人堅信共產黨的話？台灣到底有多少在地協力者？」

沈伯洋昨日發文表示自己和女兒到國家音樂廳看表演，結束後在周邊散步去騎腳踏車，卻突然有一名男子從側邊用手機手電筒強光照著他和他女兒，一邊錄影一邊質問「你為什麼做網軍？你為什麼說中國全球追捕？你不知道自己做什麼壞事嗎？你知道你在台灣也很危險嗎？」

沈伯洋則反問該男子消息哪來的，對方卻答不出來，最後還說自己寧願相信共產黨，也不相信沈伯洋所說，稱被通緝是他活該。沈伯洋也指出，自己很常遇到這種事，「但是小孩牽在旁邊還遇到，是第一次。」沈伯洋今日也強調，大家都說不該波及家人，這是一件非常重要的原則。

沈伯洋說，對政治人物提出質疑或嗆聲應該是基於理性與事實，但昨天的情況卻完全不是如此，對方說寧願相信共產黨的說法，也不願相信他的說詞，「為什麼台灣會有一群人如此堅信共產黨的話？台灣到底有多少在地協力者？又有多少政黨在呼應共產黨，協助傳播謠言？」

沈伯洋強調，他已經報警，預計今日會去做筆錄，並且會把當下錄影的影片交給警方。沈伯洋也透露，該男子聽口音應該是台灣人，至於未來是否會提出保護申請隨扈？他表示本身就有。

