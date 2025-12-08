帶女兒散步遭「突襲」！沈伯洋還原現場嘆：該男被KMT洗腦！

論壇中心/綜合報導

綠委沈伯洋昨(７日)傍晚帶女兒出門時，遇到一名陌生男子突然用手機強光照射他和女兒，並質問他「為什麼做網軍」，甚至酸說他活該被中國通緝。對此，沈伯洋感嘆，過程中他有詢問該男子消息來源為何，「他完全講不出來」。沈伯洋也認為，該男子長期被共產黨跟國民黨所帶來的資訊洗腦，也算是一種受害者，我們必須正視這樣的危機。

沈伯洋在《台灣向前行》節目中指出，該男子手機強光的高度「幾乎對著小孩的臉照」，他的口氣、氣氛是會讓小孩子感到懼怕。沈伯洋直指，該男的行徑讓自己想到，傅崐萁之前也曾控訴他是美國間諜，在法院上傅崐萁的訴訟代理人，也拿不出相關的證據，「國民黨現在已經進入到這個境界」。藍營政治人物一天到晚把毫無根據的事掛在嘴邊，讓它的支持者「越聽越仇恨」，才會導致這種人在遇到路上他的時候，攻擊性變強。沈伯洋也強調，此次事件最重要的是有五歲小朋友在身邊，強光是直對著小孩的臉，女兒當下一定遭受到驚嚇，事後他與妻子會好好來陪伴她。對此，執業律師李育昇也指出，該男子恐違反兒少法跟恐嚇罪。

立院榮譽顧問陳柏惟進一步表示，人們會因為情緒而影響認知，如果要扭轉被情緒操弄的局勢，就要用正面的能量去對抗，國民黨不會停止仇恨的，因為仇恨有票，你覺得王鴻薇會為他的造謠道歉嗎？他也強調，沈伯洋這件事無關政治立場，都是該被譴責的暴力事件。

