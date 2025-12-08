帶女兒看出門遭陌生男嗆聲「為何做網軍？」沈伯洋嘆「不該波及家人」：已報警預計今日做筆錄
日前遭中國通緝的綠委沈伯洋，昨日帶女兒看表演、又碰到一名陌生男子當面嗆聲「你為什麼做網軍、你知道你在台灣也很危險嗎？」沈伯洋今（8）日表示，身為政治人物碰到民眾嗆聲很正常，但5歲的女兒被嚇壞了，不該波及家人是重要的原則，目前已經報警，預計今日會去做筆錄。
沈伯洋昨日在臉書發文表示，他帶女兒去國家音樂廳，表演結束之後牽著女兒 散步去騎腳踏車， 突然一位男士從側邊走上來， 用手機手電筒強光照著他和女兒， 並開始問他「你為什麼做網軍？ 你為什麼說中國全球追捕？ 你不知道自己做什麼壞事嗎？ 你知道你在台灣也很危險嗎？」
沈伯洋再說，他反問該男子消息哪來的， 男子完全無法回答；沈伯洋告訴男子，請男子去問習近平為何要追捕他？男子最後跟他說「他寧願相信共產黨， 也不會相信我講的， 被通緝是我活該」。
沈伯洋今日在黨團記者會說明，身為政治人物遇到民眾嗆聲或質疑是非常正常的事，但若在有小孩的情況下就完全不同了。
沈伯洋說明，昨天有一名民眾用強光手電筒錄影，不斷對著他和他5歲的女兒照射，在這樣的情況下，小孩自然會受到驚嚇，「大家都說不該波及家人，這是一件非常重要的原則」；另外，對政治人物提出質疑或嗆聲應該是基於理性與事實，但昨天的情況卻完全不是如此。
沈伯洋並還原當時場景表示，該名男子不斷逼近，一開始講了無關的話，問他為什麼最近都沒直播等，接下來越講越激烈，他老婆就趕快把小孩拉走，「最後我們有錄影，有錄到後半段，都會交給警方。」
沈伯洋直言，對方直接把共產黨對他的抹黑言論拿來質問他，並說寧願相信共產黨的說法，也不願相信他的說詞，「為什麼台灣會有一群人如此堅信共產黨的話？台灣到底有多少在地協力者？又有多少政黨在呼應共產黨，協助傳播謠言？」
沈伯洋最後說，目前已經報警，預計今天會去做筆錄。
（圖片來源：沈伯洋臉書、民進黨團直播）
