帶女兒還不夠！九孔挑戰「一群小孩」踢到鐵板 洋男配視后大玩私密訓練

溫情長片《哥哥可以跟我打勾勾嗎》今日於台中金典酒店舉行開鏡儀式，兩大童星鄒暟澐-滕韋煦（前排左起）與萬芳（後排左起）、九孔出席。柒拾陸號原子提供

溫情長片《哥哥可以跟我打勾勾嗎》今日於台中金典酒店舉行開鏡儀式。導演李權洋率領金馬得主萬芳、喜劇大咖九孔、法比歐及香港視后李佳芯等主創團隊齊聚。現場最吸睛的莫過於兩位小小男主角鄒暟澐與滕韋煦，兩人將在大銀幕挑戰超越血緣的兄弟情，純真視角讓導演直呼：「這就是最療癒的答案。」

曾以《五月雪》入圍金鐘與金馬的萬芳，此次挑戰育幼院院長「范媽」。為了應付片中大群孩童，萬芳不僅親自拜訪育幼院院長做田調，更提早進組與孩子們即興排戲。

飾演育幼院老師的九孔，雖然家有萌女且主持過兒童節目，這回卻踢到鐵板，搞笑直呼：「我高估了自己，低估了他們！帶一個小孩跟帶一群人根本是不同等級的考驗。」

滕韋煦光頭變長髮怕「頭髮掉進飯裡」 鄒暟澐金鐘後再戰長片

本片核心人物由鄒暟澐與滕韋煦擔綱，鄒暟澐與導演李權洋繼《什麼都沒有雜貨店》獲金鐘肯定後二度合作，默契沒話說。鄒暟澐笑稱，私下跟親哥哥打鬧慣了，戲裡要反過來當溫柔大哥哥「很有趣」。

而飾演弟弟的滕韋煦則是從前作《B.I.G》的光頭造型「秒變」長髮少女造型，他坦言戴假髮很新奇，但最困擾的是「吃飯的時候頭髮會一直掉進飯裡」，邊吃還要邊顧髮型。

李佳芯(左起）與法比歐在《哥哥可以跟我打勾勾嗎》當中演外籍夫妻。柒拾陸號原子提供

此外，法比歐與港星李佳芯首度搭檔演夫妻，挑戰有意收養小孩的外籍伴侶。為了培養默契，兩人進組前還特別安排「先約會」，共進晚餐進行肢體與角色的熟悉練習。

李佳芯更為了如何與小朋友破冰傷透腦筋，瘋狂演練聊天話題，法比歐則是大方分享與女兒陪玩的經驗，希望能快速收服小小演員的心。

李權洋回台中老家取景 市府力挺補助支持

導演李權洋透露，這次選在家鄉台中拍攝，主場景「光音育幼院」保留了樸質的氛圍，是決定落腳台中的關鍵。台中市政府新聞局副局長陳瑜也到場祝賀，強調市府將持續透過協拍與補助支持優秀作品，讓台中的城市魅力被看見。

《哥哥可以跟我打勾勾嗎》預計於農曆年前殺青，後製完成後，最快將於今年底在全台戲院上映。



