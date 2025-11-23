帶好姊妹回家想玩「一王二后」被男友拒絕 美女暴怒痛扁男友

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

美國近期發生一起令人瞠目結舌的家暴事件，家住佛羅里達州克利爾沃特市（Clearwater）的47歲女子柯爾（Angel Lynn Curl），因為男友拒絕與她和她的姊妹淘玩「3人行」，竟然暴怒痛毆男友，導致男友臉部多處紅腫，事後則因家暴罪被警方逮捕。

柯爾想讓男友同時與自己及好姊妹玩「一王兩后」遭拒，竟痛扁男友被捕。（示意圖／Pexels）

根據英國媒體《每日星報》（Daily Star）報導，當地警方於16日凌晨接獲家暴案趕抵現場，將柯爾逮捕，經過調查，原來柯爾前一晚帶著自己的好友回家，希望男友能同時與2人進行性行為，然而男友與好友都拒絕提議，柯爾在惱羞成怒下，直接揮拳痛毆男友臉部多次，至於柯爾好友則未被波及。

廣告 廣告

警方表示，進入柯爾家中時發現其男友正坐在沙發上，臉部有許多紅腫；柯爾好友雖然同樣拒絕柯爾求歡，並全程目睹暴行，不過未遭連帶傷害。至於柯爾本人在警方宣讀權利後，不承認有暴力舉動，不過她仍被依家暴罪起訴，並在之後繳交保釋金獲釋，法官也命令她不得再靠近受害人

根據逮捕令顯示，現場未查獲任何武器，柯爾也無吸毒或罹患精神疾病的跡象，不過有出現酒精反應現象，有可能是因酒精導致柯爾的暴力行徑。

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

◎《FTNN新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。

更多FTNN新聞網報導

「黑暗騎士」現身捉賊？ 偷車賊遭「蝙蝠俠」制伏

為實現「性侵幻想」…美國2男組傭兵團想攻占海地離島 密謀「殺光男人、留女人小孩當性奴隸」

強化對台承諾不受政府影響！ 美國跨黨派提案將「6項保證」入法

