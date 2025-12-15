帶好雨具！北部、東北部續炸冷雨彈 新竹明晨低溫恐跌破10度

記者高珞曦／綜合報導

目前這波冷氣團影響將告段落，但新竹局部地區16日清晨仍須留意輻射冷卻帶來的低溫，恐跌破10度，且17日起北部、東北部局部雨勢較大，南部、花東地區週末的降雨機率也增加。

未來1週有2波東北季風變化，加上南方雲系北移，預估本週末降雨會較多。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員林定宜表示，16日僅基隆北海岸、宜蘭、台東有零星短暫雨，其他地區以晴到多雲為主。17日起東北季風增強，主要是迎風面地區的降雨，基隆北海岸、東北部局部雨勢較大，19日起東北季風趨弱，同時南方雲系北移，南部、花東將有局部短暫陣雨，其他地區為零星短暫雨。

新1波東北季風預計在21日冬至當天到22日增強，桃園以北、東北部與東部可能有局部短暫雨，東南部、恆春有零星短暫雨。

此外，中南部18日清晨將有霧或低雲，另中部以北、東北部、東部3500公尺以上高山，在19日至20日有機會出現零星降雪或結冰，提醒民眾多加留意。

受東北季風增強影響，週末前低溫還是有機會跌到1字頭。（圖／中央氣象署提供）

溫度變化上，受輻射冷卻影響，16日清晨各地偏冷，新竹五峰及尖石、關西等空曠地區近山區局部達10度以下低溫，氣象署已發布低溫特報，而中部以北、東北部低溫為14度至16度、高溫區間落在24度至26度，南部和花東低溫17度至18度、高溫27度左右，西半部還需注意日夜溫差大的狀況。

東北季風17日起轉強，北部和東半部整天約17度至25度，之後東北季風轉弱，北部與東北部19日至20日有些微回溫。但隨下波東北季風21日再增強，北部低溫降到17度至20度、高溫20度至23度，其他地區早晚也感受較涼。

