帶妻裸身登紅毯、賣納粹衣 肯爺道歉自爆有腦損傷

美國饒舌天王肯爺去年攜妻碧昂卡現身葛萊美紅毯，女方全裸亮相，引發輿論與撻伐。（圖／美聯社）





美國饒舌天王肯爺（Kanye West）去年攜妻碧昂卡（Bianca Censori）出席葛萊美獎紅毯時，女方在紅毯上突襲式全裸亮相，引爆輿論撻伐。隨後又因販售納粹符號服飾、發表反猶言論，形象跌至谷底。沉寂多時後，肯爺近日罕見公開道歉，坦承多年來的脫序行徑，與一場被忽略的腦部損傷及躁鬱症有關，甚至曾出現輕生念頭。

車禍腦傷未察覺 心理全面失衡

肯爺近日在《華爾街日報》刊登道歉信發表聲明，揭露自己早在2022年車禍後便出現後遺症，但當時只處理骨折與外傷，未進行完整神經檢查，直到隔年才確診額葉受損。他直言，長期未被察覺的腦傷，讓他的情緒調節與判斷力逐漸失控，最終被診斷為第一型躁鬱症。

肯爺形容，躁狂期最危險之處，在於「你會深信自己不需要任何幫助」，自覺洞察一切、精力無限，實際上卻正一步步偏離現實。他坦言，那段時間的自己「盲目卻自以為清醒」，對外界提醒充滿抗拒。

脫序行徑連環爆 肯爺：不是真的自己

在長達數月的躁期中，肯爺不僅做出讓妻子裸身走上紅毯的決定，還設計、販售印有納粹符號的T恤，並接連發表爭議言論。他對此表示深深懊悔與羞愧，強調那些行為並非真正的自己，而是疾病失控下的結果。

肯爺也首度透露，2025年初的躁狂期長達四個月，伴隨精神病性症狀與極端衝動，「那段時間，我真的不想再活下去了。」他形容，當發作結束後，才真正面對自己造成的傷害與斷裂，卻對部分行為幾乎毫無記憶，只留下滿地殘骸。

最終，在妻子不斷勸說下，肯爺開始接受藥物治療、心理諮商，並透過運動與規律生活調整狀態。他強調，此聲明並非為自己開脫，也不是尋求同情，「我不是納粹，也不是反猶太主義者，我愛猶太人。」只是希望在重新站起來的過程中，能獲得理解與原諒。



