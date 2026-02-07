帶嬌妻買彩券「1舉動」挨酸沒臉見人 吊車大王罕動怒：說話要留口德

吊車大王的妻子不願上鏡頭，竟被網友酸「沒臉見人」。圖／翻攝自雙喜公益彩券行、雙喜運動彩券行臉書

「竹北吊車大王」胡漢龑擁有4妻、14兒女，日前他帶著妻子前往彩券行消費，並將過程PO上網，其中一名妻子用絲巾遮住臉，沒想到竟被酸民留言說「沒臉見人嗎？」對此，胡漢龑霸氣護妻表示，「做人說話要留口德」。影片曝光後，引發網友熱議。

彩券行業者在臉書發布影片，畫面中胡漢龑下車時走進店內，鏡頭拍到其中一名妻子時，她迅速用絲巾遮住臉部。結果影片曝光後，有網友竟留言酸說，「跟在後面的女子是沒臉見人嗎」、「為什麼要遮臉呢」、「第一個女的是怕丟臉嗎」等。

一向好脾氣的胡漢龑，罕見動怒留言回覆表示，「做人說話要留口德，對自己才會有福報」。並呼籲凡事行得正，凡事多說好話多做好事，「幫自己積福報，比做酸民來得好，大家共勉之吧」。不少網友也贊同胡漢龑，表示「不是每個人都願意上鏡」、「台灣真男人」。

事實上，竹北「吊車大王」胡漢龑身家超過30億元，他擁有4名妻子、14名子女，還幫一家人打造市值超過5億元的豪宅「竹北羅浮宮」，每層樓都安排給不同的妻小居住，生活十分奢華，獲得不少粉絲支持。

而胡漢龑有購買彩券習慣，日前他在社交平台上發文表示，購買「今彩539」時，差一個號碼就中頭獎，獎金也從800萬縮水成2萬元，扣稅後剩約1.5萬元；而這也是胡漢龑第5次與頭獎擦身而過，但他也釋懷表示，彩券是兼做公益。



