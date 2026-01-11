帶嬰睡車上！單親媽用1500元逆轉悲慘人生 靠「腦海1美食」年收2.8億

財經中心／王文承報導

一名女子年移民美國，一度成為無家可歸的單親媽媽，抱著僅5週大的嬰兒睡在車上，身上只剩50美元。然而短短數年後，她的人生卻出現驚人逆轉，如今已成為糖果品牌創辦人，2024年營收突破900萬美元。（圖／翻攝自IGpiecesbygia ）

世上許多成功企業家的背後，都藏著一段破碎而艱辛的過往。那些痛苦與挫敗，往往成為他們日後堅韌不拔、翻轉人生的關鍵力量。一名女子年幼時因膚色遭受霸凌，甚至未能念完小學；移民美國後，更一度成為無家可歸的單親媽媽，抱著僅5週大的嬰兒睡在車上，身上只剩50美元（約新台幣1577元）。然而短短數年後，她的人生卻出現驚人逆轉，如今已成為糖果品牌創辦人，2024年營收突破900萬美元（約新台幣2.8億元）。

廣告 廣告

單親媽用1500元逆轉人生 靠1物年收2.8億



根據《CNBC》報導，阮嘉（Gia Huynh）出生於越南，在胡志明市成長，是家中4名孩子中最小的一位。她來自貧困家庭，父母為了維持生計長期在外工作，童年多半寄人籬下。求學期間，她因膚色較深而遭同儕霸凌，最終甚至未能完成小學五年級學業。教育中斷與長期被否定的成長環境，讓她對自己極度缺乏自信。

2016年，阮嘉與丈夫移民美國，定居佛羅里達州，但龐大的經濟壓力很快讓婚姻破裂。2017年分開後，她生下第一個孩子，並陷入一段宛如地獄般的生活。這段經歷幾乎摧毀她的一切，工作中斷、信用卡刷爆，最困頓時甚至成為無家可歸的單親媽媽，只能抱著5週大的嬰兒，在夜晚睡在車裡。

後來，她輾轉搬到馬里蘭州，在姊姊的美甲店工作。當時身上僅剩50美元的她，為了生存，每天在美甲店工作14小時、一週7天不休。然而新冠疫情期間，收入依舊微薄，加上長時間與孩子分離，讓她下定決心一定要改變命運。

在白天工作、夜晚照顧孩子之餘，阮嘉開始嘗試各種線上創業，從手工皂、服飾到不同商品，前後失敗將近6次。

直到2021年底，她在社群平台上看到「水晶糖果」的影片，勾起童年回憶。這正是她小時候在越南，曾與曾祖母一起製作、只有節慶才能吃到的傳統甜點。她拿出500美元（約新台幣1.6萬元）購買材料，在自家廚房不斷試作。每天從美甲店下班、哄孩子入睡後，便一路做到凌晨三、四點，隔天清晨再起床上班。

2022年初，她開始在Etsy平台販售產品，前三個月月收入僅約600至1000美元（約新台幣1.9萬至3.2萬元），但已足以支撐基本生活。同年3月，一支網紅推薦影片意外爆紅，單日進帳3000美元（約新台幣9.5萬元），成為事業的重要轉捩點。

她透露，創業不到9個月，品牌「Silky Gem」的營收便突破180萬美元（約新台幣5679萬元），如今更成長為年營收超過900萬美元（約新台幣2.8億元）的品牌。

事業穩定後，阮嘉甚至邀請父母一同加入經營，讓全家人不再為生計煩惱。她坦言，人生最大的轉變並非金錢，而是對自我價值的重新認識，「我曾經一輩子都覺得自己沒用、沒能力、沒學歷，後來才明白，真正讓人失敗的，往往是自己先否定了自己。」

更多三立新聞網報導

穩坐全球龍頭非運氣！護國神山遇強震不怕 台積電抗震關鍵設計驚呆外媒

病人送禮一定要收下？ICU醫揭不造成困擾「黃金時機」：這2情況恐被婉拒

把婆婆當親媽！人妻哭訴「3大罪狀」：我不是義工 悲慘故事驚呆眾人

男人50歲只剩一張嘴？人妻怨尪「性慾消失」無法覺醒 眾人揭殘酷1關鍵

