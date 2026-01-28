帶孩子來上班不是夢 屏縣府規劃員工子女托嬰中心
屏東縣政府人事處28日舉辦媒體茶敘活動，會中談及縣府對員工新一波友善親職措施－規劃建置非六都首座縣府員工子女托嬰中心。這座新設托嬰中心將以收托0至2歲嬰幼兒為主，收托最高60名，並以縣府及所屬機關學校員工子女及孫子女優先，如尚有名額，亦將開放縣民申請，實踐「員工優先、縣民共享」的資源共享效益，118年能正式營運。
人事處處長翁育惠表示，周春米縣長上任以來，持續以「溫柔的力量」推動組織文化轉型，積極形塑親職友善的職場環境。縣府不斷思考並提出多元親職友善配套措施，期盼協助同仁在不同人生階段安心投入工作、穩健職涯發展。
縣府持續以實際行動落實「敢婚、願生、樂養」的友善育兒職場環境，回應同仁在親職與家庭照顧上的真實需求，除提供生育給付、哺(集)乳時間及友善場域外，也支持彈性工時安排、育嬰、侍親留職停薪等制度，打造支持有感的工作環境。
來自農業處的新手媽媽何美萱是彈性工時的受惠者，現育有現齡11個月的孩子，每日申請1小時哺乳時間照顧幼兒。她分享：「孩子年紀小，很需要陪伴與照顧，有了彈性的哺乳時間安排，讓我能親自哺乳，也能兼顧工作。」她也表示，如果未來縣府能設置員工子女托嬰中心，將更有信心考慮再生一胎，就近托育對家長來說既方便也安心。
縣府團隊為因應少子女化持續努力，將屏東縣托育資源布建列為治理優先事項，同時從職場端著手，主動承擔、帶頭示範，打造「就在身邊、可預期、可信任」的安心托育後盾。建置員工子女托嬰中心不僅是完善員工育兒照顧支持，更是縣府留住人才的重要策略，讓同仁在人生關鍵階段感受到組織支持，安心服務，營造友善生養職場環境。
人事處指出，協助同仁在關鍵人生階段穩定就業、安心育兒，托嬰中心並非只是一個方案，而是縣府整體友善育兒職場政策的重要拼圖，縣府團隊將持續努力，朝向「職家共好、幸福有春、屏東向前、希望城市」的城市願景穩步前行。
