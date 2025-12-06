帶孩子玩耍撞見活春宮！72歲翁與67歲婦「脫褲互摸騎上去」…家長嚇爆報警

高雄鳳山體育館外驚見老人活春宮。圖／翻攝自Google Maps

白天驚見老人活春宮！高雄市鳳山區去（2024）年8月發生一起離譜的公然猥褻事件，一名母親帶著孩子來到鳳山體育館外的兒童遊戲區玩耍時，竟目擊一對高齡男女在溜滑梯下互相愛撫，還脫下褲子、試圖在該處打野炮，嚇得她趕緊拍照存證並報警。高雄地方法院審理後，認定老婦與老翁公然猥褻，分別判處25日及40日拘役，可易科罰金，全案仍可上訴。

根據判決書，高雄一名梁姓家長去（2024）年8月24日下午3時許帶著孩子來到鳳山體育館停車場2號出口旁的兒童遊戲區時，發現一名老翁和老婦竟在遊戲區的滑梯下互相愛撫、試圖上演活春宮，嚇得她趕緊拍照存證並隨即報警。警方獲報後立即趕往現場，初步確認2名老人分別是72歲的蔡姓老翁和67歲冠夫姓的柯陳姓婦人。

廣告 廣告

警方詢問後，從婦人回答得知，蔡翁曾表示願意付她200元進行性交易，包括觸碰下體等行為；警方調查後，發現蔡翁和夫人這天一同來到位於體育路與立志街口的開放式兒童遊戲區，接著蔡翁先在滑梯下方撫摸婦人的下體，2人還一起褪下褲子，在公共區域裸露下體，蔡翁讓婦人跨坐在他的上方，意圖進行騎乘活春宮。對此，蔡翁在警詢與偵查時皆否認此事，反稱是婦人主動向他借200元吃飯，雙方說法不一。

高雄地院審理後，根據目擊者證詞、現場照片等佐證資料，以及於法院訊問時婦人已坦承犯行，與證人供述相符，事證明確。法院認定蔡翁與婦人具有共同犯意，構成《刑法》第234條第1項「公然猥褻罪」共同正犯，2人明知兒童遊戲區為公開空間，卻在白天於溜滑梯下裸露性器官並進行猥褻行為，還讓民眾目睹，嚴重影響社會善良風俗，行為明顯不當，最終分別判處拘役40日、25日，得易科罰金，每日新台幣1000元折算，全案仍可上訴。



回到原文

更多鏡報報導

廣州車展正妹女模當場脫衣表演？ 「賣車兼賣肉」真相曝光

養了6年才知「3個兒子」全非親生！男子感恩節前崩潰…妻喊冤：人是會犯錯的

幼兒園廣告稱「全美教學」卻教台語、中文！遭索賠百萬 母自責：女兒輸在起跑點