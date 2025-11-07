帶孫體驗手作課！ 外婆腦波一弱大失血 網見價格驚：比包還貴





如今育兒與親子共學風氣興盛，許多家長希望孩子能多接觸手作與美感體驗，不過「體驗課費用」也逐漸成為討論焦點。近日就有網友分享，家中長輩帶孫女參加黏土手作課時，因被櫥窗展示的精緻作品吸引，未多加思考便現場儲值讓孩子上課，結果結帳後才發現，這堂看似簡單的黏土體驗課費用高達10,800元，貼文一出引起廣大網友熱議。

原PO在網路論壇Dcard上以「幼稚園生的黏土課，一次10800」為題發文表示，女兒讀幼稚園，某天與外婆外出時，路過一家黏土手作教室，櫥窗擺放的擬真作品讓孩子停下腳步，外婆看孫女露出期待的眼神，覺得既能玩也能培養創意，於是直接在現場儲值點數，讓孫女體驗勞作課程。

孩子把作品帶回家後，成型細緻又可愛，原PO好奇詢問費用，外婆這才提到作品扣了18點，原PO進一步計算後才發現，教室一點要價600元，也就是這堂黏土課的總費用竟高達10,800元，原以為這類課程頂多花一兩千元，沒料到價格遠超想像。

▼如今育兒與親子共學風氣興盛，許多家長希望孩子能多接觸手作與美感體驗。（示意圖／取自Pixabay）

文章一出後，引發許多網友熱烈討論，「請把這隻放進棺材裡面當陪葬品，不然也太貴了」、「看來我的消費觀已經跟不上通膨了」、「這價格也太誇張了吧」、「我之前在做臉，老公帶2個小孩去逛街的時候也買過，一隻10點還一次買2隻，比我的包還貴，有夠傻眼」、「這不是黏土，裡面一定有黃金」、「每次經過都好奇這種手作店是怎麼生存的，現在終於知道了」、「我還是帶我兒子去公園玩泥巴就好」、「1點60的話能考慮，600也太盤了」。

（封面示意圖／取自Pexels）

