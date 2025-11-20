帶小三回家還傳訊嗆妻「她在我房間」 渣夫挨告辯：想激老婆回來

一名人夫將外遇的小三帶回家中偷情，還囂張傳訊給妻子示威。（示意圖，Pexels）

結縭六年夫妻，婚姻在2024年驟然變調！人妻察覺到枕邊人似乎在外面偷吃，沒想到丈夫的行徑越來越大膽，竟直接把曖昧對象直接帶回兩人愛巢。更令人抓狂的是，丈夫還傳語音訊息給妻子直言不諱表示：「我現在跟我女朋友在一起」，這等公然挑釁的舉動，讓妻子氣炸，決定不再隱忍，硬起來提告求償。新北地院板橋簡易庭審理後，判賠5萬元。

根據人妻控訴表示，丈夫在2024年期間不僅與身份不詳的女子過從甚密，還頻繁相約把酒言歡，同年6月丈夫在酒酣耳熱之際，更傳了一段攤牌語音給她，內容透露「妳聽我講，我現在跟我女朋友在一起，我要讓妳知道，我跟妳講過，我對她的感覺」「她現在來我們家，在我房間」等赤裸裸的宣告，這讓妻子心灰意冷，不願親眼目睹丈夫出軌的尷尬場景，只好黯然收拾行囊，搬離共同的居所。

面對妻子的嚴厲指控與鐵證，丈夫在法庭上反駁，辯稱自己其實別有用心，他解釋妻子離家出走整整一年，他為了刺激對方回心轉意，才故意編造「我帶女朋友回家」這種氣話，想看看妻子會不會因為憤怒而主動回來。

然而，新北地院板橋簡易庭法官審酌妻子提供的錄音證據，確定丈夫傳送的語音背景中存在其他女生的聲音，更有一段佐證錄音，聽見女生坦言「妹妹，我不知道你們怎麼了，他一直跟我糾纏不清，我必須跟妳講清楚」。法官綜合判斷後，認定丈夫的行為已跨越界線，嚴重損害妻子的配偶權益。考量雙方經濟條件等因素，最終裁定丈夫支付5萬元給妻子作為賠償，可上訴。

