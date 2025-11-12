帶小三開房間！出軌讓渡公司給妻 老闆簽500萬本票想反悔敗訴

記者楊忠翰／高雄報導

黃男與鍾女多次前往摩鐵開房間被妻子抓姦成功。（示意圖，非當事人／翻攝自Pixabay）

高雄市1名黃姓裝潢公司老闆，先前外遇被妻子抓姦，遂將公司經營權讓渡給妻子，還簽下500萬元本票；孰料，過沒多久黃男又被抓到出軌，妻子憤而提告求償100萬元，法官判黃男及鍾姓小三連帶賠償20萬元，黃男給付賠償金後，拒絕承認先前簽下的協議，還提告請求撤銷，但法官予以駁回。

黃妻主張，2022年間，丈夫與鍾姓女子在咖啡廳約會，兩人還手牽手逛街，幾天後甚至前往摩鐵開房間，行蹤全被她一手掌握，後來她與丈夫攤牌時，對方為了安撫她，不但簽立500萬元本票，還將裝潢公司經營權讓渡給她。

廣告 廣告

孰料，同年9月間，丈夫與鍾女幽會時，又被她當場活逮，兩人又跑去喝咖啡，還多次進出摩鐵，她憤而提告求償100萬元，法官判黃男及鍾女應連帶賠償20萬元，全案確定，兩人已給付賠償金完畢。

黃男認為，先前他已簽下500萬元本票，並將裝潢公司讓渡書給妻子，現在他又給付賠償金20萬元，當初自己與妻子所簽的協議已不算數，遂提告要求撤銷500萬元本票債權。

但法官認為，黃男簽立本票及讓渡書時間是在2022年8月間，但公司則在同年7月完成讓渡作業，黃妻提告兩人侵害配偶權的時間則在2022年9月間，兩者之間並無因果關係，因此判黃男敗訴，當初他與妻子的協議仍有效。

黃男不服提起上訴，二審法官認為，一審判決認事用法並無違誤，因此判黃男敗訴，必須履行本票債權，全案仍可上訴。

更多三立新聞網報導

太相信人了！學生謊稱家人開刀借40萬 陳重銘誤踩詐騙陷阱

警赴機場逮人！造謠台灣花巨資換蕭美琴演講 網友：反串文不違法

預計今天返國！造謠台灣花巨資換蕭美琴演講 警將赴機場逮網友

民眾嚇傻急報案！桃園環保公園傳命案 男子屍僵陳屍電塔旁

