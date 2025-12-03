帶小孩出遊免開車！搭台灣好行暢遊嘉義縣各大觀光景點
聖誕節、元旦想好去哪玩了嗎？「台灣好行故宮南院線」沿線停靠嘉義縣多個知名景點，包含國立故宮博物院南部院區、蒜頭糖廠蔗埕文化園區、頂菜園、板陶窯、民雄金桔觀光工廠等，免開車也能暢玩，相當適合親子共遊。
嘉義縣文化觀光局邀請兩組知名親子網紅踩線團「安安一家親子遊」及「滾滾一家玩生活」實際搭乘台灣好行故宮南院線，走訪站點周邊景點。安安一家前往親子族群最愛的「板陶窯交趾剪黏工藝園區」，透過導覽與親手體驗馬賽克拼貼，深入了解交趾陶與剪黏工藝的發展歷程，每一筆雕飾、每一道色彩，都是匠師匠心的傳承與文化記憶的延續，展現台灣廟宇藝術獨有的細膩與華麗之美。
此外，館內還有提供餐食及DIY手作體驗，皆可用門票折抵50元，貓車站小火車、餵食小動物、球池沙池玩樂區、工藝賣場等，大小朋友在園區中盡情玩樂、放鬆身心，果真是最適合讓小朋友盡情放電的首選。
滾滾一家則是來到傳承一甲子金桔好味道的「民雄金桔觀光工廠」，全館免門票參觀，見證金桔的發展歷程、生產工序到珍貴文物展示，小小一顆金桔，蘊藏著豐富故事與職人精神。館內除了有超桔迷宮、挖土機、繩網攀爬、溜滑梯等多處親子玩樂設施外，還有烤肉露營區、生態池、福利社、DIY體驗場，園區內還有一間「果然製物所」義式冰淇淋專賣店，品嘗金桔製成的義式冰淇淋、咖啡、奶酪，不論親子出遊、好友旅行或是情侶約會，來到民雄金桔觀光工廠，都能在滿滿果香與歡笑中度過愉快時光。
文觀局為推廣低碳旅遊搭乘台灣好行故宮南院線，免開車暢玩嘉義縣各大觀光景點，也針對親子族群規劃「來嘉藝術薰陶」二日遊套票方案，內含二日乘車券、板陶窯交趾剪黏工藝園區門票及餐食體驗劵、新港德旺商旅住宿折抵劵，套票已率先於KKday平台上架並開放購買，近期也將於Klook同步上架，提供更多元的購買管道。
一般民眾若需搭乘好行，可從嘉義高鐵站、嘉義火車站或民雄火車站三大轉運站搭乘「台灣好行故宮南院線」，沿線停靠國立故宮博物院南部院區、蒜頭糖廠蔗埕文化園區、頂菜園、板陶窯、新港奉天宮、民雄金桔觀光工廠、旺萊山鳳梨文化園區、嘉義觀光酒廠及卡普秀醫美觀光工廠等景點，更多旅遊資訊可至「台灣好行故宮南院線」FB粉絲專頁及「嘉義縣文化觀光局官網」查詢。
延伸閱讀
飲料第一口別猛喝！醫警告：喝到清潔劑殘留恐燒傷食道
紙杯咖啡藏「隱形殺手」！研究：一杯釋放25000個微塑膠顆粒
燕麥粥太單調？專家教5招讓營養翻倍又美味
其他人也在看
清水地熱、太平山都輸了！宜蘭最夯景點狂吸134萬人，遊客讚：好拍又好玩
宜蘭擁有得天獨厚的自然環境與深厚的文化底蘊，從壯麗的山林景緻、綿延的海岸線，再到保存完整的傳統藝術，提供了豐富多元的旅遊體驗。根據交通部觀光署最新數據顯示，2025年１月至９月期間，宜蘭各大景點吸引了食尚玩家 ・ 6 小時前 ・ 3
50歲後，過自己的人生！夫妻搭郵輪勇闖世界，不設限玩出另類第二人生
「50歲後，我一定要過自己的人生！」今年53歲的Henry年輕時喜歡和老婆自助旅行，也早早考到英語導遊、領隊的執照，卻沒有從事旅遊業。直到三年前，因緣際會帶著一票親友跑去地中海搭郵輪，大大顛覆了他對旅行的想像，更意外開啟斜槓中年，甚至找到人生第二春！幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 11
機上過半乘客靠窗「搶拍富士山」！前機師揭1關鍵急喊：危險了
台灣人愛去日本旅遊，往返航班班次多，無論飛往成田或羽田，只要天候良好，旅客常能在起降時從高空俯瞰富士山美景。近期有乘客分享機艙內畫面，提到機長廣播有提醒右側窗外可見富士山，結果機艙內大批旅客紛紛往右側靠窗處聚集。對此，有前機師警告，這樣的行為可能會引發飛安問題！三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 15
出國前必看！地勤揭「訂機票5地雷」：小小疏忽行程恐完蛋
近年來台灣人出國旅次不斷增加，許多人都會在訂機票時貨比三家，甚至也有不少眉角要注意。有地勤在粉專指出，訂機票看似簡單，但太多旅客因為小小疏忽導致不能登機、行程被迫更改，甚至損失整張機票，更揭露「訂機票5地雷」，絕對要避免！三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
桃機北廊廳試營運 旅客讚落地窗設計「台灣人的驕傲」
桃園國際機場第三航廈北登機廊廳（以下簡稱北廊廳）今（1）日起試營運，首日安排中華航空、長榮航空及星宇航空3班航班，共968名旅客飛往日本札幌及泰國曼谷。北廊廳全長738公尺、挑高13公尺，設置D11至D18共8個登機門。旅客對於全新北廊廳的現代化設計及開放式空間感到興奮，不少人讚賞落地窗設計拉近與飛自由時報 ・ 1 天前 ・ 132
JTA明年台北沖繩天天飛 限時優惠價曝
[NOWnews今日新聞]日本越洋航空（JTA）自2026年2月3日開始，計劃每日運航首條國際定期航線台北(桃園)=沖繩(那霸)，機票銷售將於台灣時間今（3）日上午9時開始，為紀念開航，首周販售限定票...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 發起對話
走訪苗栗「天后藝境軸帶」的山海漫遊路線 從不同視野感受苗栗綠色旅遊特色
苗栗縣分為山線及海線兩大軸線，苗栗縣政府以在地透過獨特的山海生活魅力加上推動永續旅遊以及展現苗栗縣ESG行動成果，特別推出串連山線多個據點的山線旅遊行程跟海線媽祖信仰文化為基底的海線旅遊行程，帶領大家實地走訪「天后藝境軸帶」的山海路線，從不同旅遊視角感受苗栗的綠色行旅特色。苗栗縣政府最新規劃的山線「藝境慢遊」，融入藝術、美學、慢城風景串起山線亮點，並以文化、自然、生態與工藝為題，串聯多個體驗據點，帶領遊客到壢西坪休閒農業區的採柑橘與番茄酥製作、品嘗春田窯的特色客家料理、在三義鴨箱寶見證業者對國產木料的典藏並進行趣味的木藝彩繪體驗、另外以臉譜文化館著稱的山板樵休閒農場則是以自家生產的雞蛋推出蛋捲食農課程，以及青年廚師返鄉創業的招和食山特色山間無菜單料理等，呈現具永續精神的友善驛站，以深度方式理解山線慢遊的魅力。而海線「天后遍路」：聚焦媽祖文化、海線人文風土，以信仰與海風為主題，呼應天后遍路概念，以媽祖文化帶出的祝福行旅為延伸，從軸帶樞紐「苑裡愛情果園」啟程，走訪台灣藺草學會參觀藺草工藝製作、品嚐藺草琴酒、享用苑裡在地餐食紅芭樂餐廳、到新埔社區參觀百年木造火車站之後進行淺山植物走讀，認識多台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
迎接山谷最美季節 太魯閣晶英酒店「秋日冬境」住房專案開訂
太魯閣的山林換上了秋冬的顏色，位於山岳型國家公園內的太魯閣晶英酒店即日起推出「秋日冬境」住房專案，邀請旅人造訪峽谷親近自然，山嵐客房一泊一食 8,250 元起、行館儷人客房 11,880 元起。飯店也為旅客備妥「森．雙人散步野餐籃」，每組980元，內含太魯閣限定「山禾釀蜂蜜氣泡小米酒」與八款以花蓮在地食材精緻製作的點心，搭配主打環境永續的台灣品牌 Outdoor Nation萬用毯以及散步靈感小卡與繪畫明信片，為房客的山林漫步行程增添儀式感。入住前預訂衛斯理餐廳晚餐或沐蘭SPA按摩療程另享九折優惠。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台中航線+1！星宇2/13開航日本宮古島 網友敲碗這條航線
星宇航空今年逐漸拓展台中國際機場航線，成為中部旅客前往日本便利選擇，星宇航空表示，將於2026年2月13日起，新增台中—宮古島定期航班，讓更多旅客從中部出發輕鬆飛抵沖繩外島宮古島，即日起開賣。星宇航空目前台中機場飛日本3條航線分別飛往兵庫神戶、沖繩那霸與香川高松，明年初並新增台中—宮古島定期航班，明自由時報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
桃機第三航廈北廊廳試營運！首批旅客體驗「科技感十足」
桃園國際機場第三航廈北登機廊廳啟動試營運，民眾紛紛拿起手機記錄這歷史性的一刻。第一批使用新航廈的旅客對於這座設計新穎、充滿科技感的設施感到興奮與驚喜。北廊廳試營運期間將有華航、長榮飛往札幌以及星宇航空飛往曼谷的3個航班率先使用，預計25日正式營運。交通部規劃將以國際航空公司的北美線、東北亞、東南亞及紐澳航線為優先使用對象，以提高動線順暢度。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
創台灣飯店首例！義大利「雲水之都」獨霸國際奢華酒店
台灣飯店集團再創國際里程碑，寫下極致奢華新篇章，雲朗觀光集團深耕義大利多年的旗艦代表作——威尼斯「雲水之都」（Palazzo Venart Luxury Hotel），日前在全球最高端的奢華飯店聯盟——立鼎世酒店集團（The Leading Hotels of the World, LHW）年度大獎中脫穎而出，榮獲全球唯一最高榮譽獎項「Unrivaled Luxury Leader」（無與倫比奢華三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發起對話
桃機三航廈北廊廳試營運 拚聖誕節前啟用
[NOWnews今日新聞]今（1）日起桃園機場第三航廈北登機廊廳試營運，鮮豔色彩與明亮寬敞的設計獲得許多旅客好評。機場公司期盼，聖誕節前正式啟用，服務更多出國旅客，明（2）日也將安排更多航班進行壓力測...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
10Kg行李空間喊價5千 好多人搭機做過 旅遊達人：超危險
近期網路上出現不少旅客徵求幫忙帶東西或販賣行李額度的貼文，旅遊達人「最懶少年」示警，看似雙方互惠的行為，其實藏著極大風險，在機場必須秉持「不拿、不碰、不代收」3原則來保護自己。有網友分享，常看到住國外的台灣人兜售行李空間，每10公斤行李空間喊價150歐元，折合台幣約5482元，提醒大家小心遇到犯罪集團，若運送到毒品等違禁品，恐面臨嚴重刑責。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
【雙12限時折扣】台灣也能滑雪、玩雪！6大雪樂園/滑雪體驗/滑雪學校一篇掌握 今年冬天不出國也能追雪趣｜問Yahoo就對了
每年12月到3月正值滑雪季，現在不只出國才能感受雪白世界的魅力，待在台灣也能盡情享受追雪樂趣。從室內雪樂園、滑雪體驗到專業滑雪學校，一應俱全！到底「待台灣也能玩雪」的秘密景點在哪？看下去你就知道！同場加映日韓熱門雪場與行程，就連便宜機票、行李清單都列好了，動動手指就能一秒下訂。Yahoo玩樂搜查團 ・ 1 週前 ・ 發起對話
台灣好行南庄線 尋幽訪勝
苗栗南庄老街一直是國人心中必遊景點之一，台灣好行南庄線（5805A）深受遊客喜愛，尤其路線行經台灣十二勝之一的獅頭山，遊客可以下車登山健行，尋幽訪勝走訪名山古剎，也可以直抵南庄老街享受客家庄的淳樸風情和熱鬧的老街市集，換上日式和服拍照留念，一日遊愜意又舒適。工商時報 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
旅日必看！日本東京三大精選旅宿一次收藏
[Newtalk新聞] 你是否曾因一間憧憬已久的飯店，而決定展開一趟新旅程？近年「住宿即旅行」的旅遊目的成為風潮。東京作為全球矚目的國際都市，新開的旅宿不僅提供舒適休憩空間，更將特色美食、文化、身心療癒與景觀美學融入其中，打造獨有魅力的東京之旅。 本篇特別精選四間話題住宿設施，從2025年入榜日本米其林一星鑰的奢華酒店，到坐擁水岸景觀的旅店、融入祭典風情與日本茶主題的特色旅館，邀你住進一眼傾心的東京理想之旅。 費爾蒙東京 Fairmont Tokyo擁有百年以上接待王公貴族及歷史名人的奢華酒店品牌「Fairmont」，今年7月正式進駐東京芝浦，在「BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S」35-43樓盛大開幕。享有飽覽東京鐵塔與東京灣的壯麗景致，感受極致的都會奢華與開闊視野。全館217間客房(含29間高級套房)皆超過52㎡，設計典雅，注重細節與奢華感。多數房型以大面窗戶引入自然光，享受東京鐵塔或東京灣景致陪伴入住；部分房型設有日式縁側區，每一方寸之間，流露出都市綠洲的從容與雅致。在餐飲方面，費爾蒙東京提供現代風格的法式餐酒館、職人壽司、高級鐵板燒以及精緻酒吧。此外，酒店設新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
訂機票5地雷曝光！地勤示警：小小疏忽恐影響整個行程
國人近年來瘋出國，但您知道訂機票也有眉角嗎？一名地勤近日在臉書粉專分享購買機票時的5大地雷，並提醒民眾，有時候小小疏忽就可能導致不能登機、或是行程被迫更改、甚至損失整張機票的情況。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
「峴」上旅展省很大 中越玩5天不用二萬
近年台灣赴越南人次持續增長，看好這一波旅遊熱潮，旅行業者趁勢推出線上旅展，即日起至2026年1月底前，中越峴港5天行程，限量優惠最低16,900元起，直接現省超過5千元。七逗旅遊網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
泡湯賞燈一次滿足!礁溪溫泉季+燈花季 業者攜品牌攻天冷商機
入夜之後，東北季風報到，周三周四北部、東北部轉為濕冷天氣型態，而溫度越降低，宜蘭礁溪溫泉越火熱，燈花季加上溫泉季，不只有一連串活動要吸引遊客前往，不少飯店業者也出招，推出創意料理，或是運用在地食材，走養生風，就是希望搶攻天冷商機。TVBS新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
「深度汶萊 × 趣玩沙巴」一次收藏雙國風情 跨國海島旅遊首選
體驗生態之旅，尋找長鼻猴的蹤跡商傳媒｜記者馬兆麟／綜合報導最受矚目的跨國海島行程「沙巴＋汶萊」正式亮相！旅行社推出 5 日、6 日、8 日三大產品，滿足輕度假、跳島控到深度文化旅客的不同需求。從《沙巴FUN鬆5日》主打神山、溫泉與樹頂吊橋，到《汶萊＋沙巴6日》結合天空之鏡、水上村與沙巴秘境生態，再到《汶萊＋沙巴漫遊8日》以輕鬆步調融入文化、海灘與手作體驗，各款路線都以「放鬆 × 探索」為核心，打造更彈性的渡假選擇。來到沙巴，旅客最期待的莫過於藍天海景與熱帶生態。《沙巴FUN鬆5日》囊括必訪景點——擁有夢幻倒影的水上清真寺，潔白建築與湛藍天空相映，是沙巴最浪漫的經典畫面；喜歡自然體驗的旅人則不能錯過長鼻猴＋螢火蟲生態巡禮，傍晚搭船遊河，近距離尋找野生長鼻猴身影，夜幕降臨再欣賞點點螢光，彷彿置身童話世界。此外，樹頂吊橋、神山公園與溫泉更讓旅程在冒險與放鬆間取得完美平衡。奧瑪哈里清真寺著名金色圓頂與沙巴僅一水之隔的汶萊，擁有截然不同的文化魅力。《汶萊＋沙巴6日》與《汶萊＋沙巴漫遊8日》兩款行程皆安排汶萊經典巡禮，其中最不能錯過的是被譽為「東南亞最美清真寺」的奧瑪哈里清真寺，金色圓頂在水池倒影商傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話