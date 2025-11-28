帶小孩去鼎泰豐吃飯！眼尖店員「這服務」貼心到離譜 網：店員會通靈

鼎泰豐料理美味，服務也很貼心。圖／鼎泰豐FB

1958年成立的「鼎泰豐」餐廳，現在已經在全球超過10個國家有分店，也曾摘下過米其林星星，是台灣人的驕傲，除了小籠包和各式菜色美味之外，店內服務員的服務也經常被網友稱讚超貼心。日前一對夫妻帶小孩到鼎泰豐用餐，但是忘記帶小孩專用的食物剪刀，都還沒開口跟店員詢問，店員就自己走過來問這對夫妻是否需要食物剪刀，這觀察力入微的店員，也被網友戲稱根本就是會通靈吧！

一對夫妻昨天（11月27日）帶著小孩去鼎泰豐吃飯，但是忘了帶小孩的食物剪刀，老公就說問問店員吧，店裡搞不好剛好會有。老婆聽完之後對老公翻了個大白眼，說：「怎麼可能啦！不要煩他們。」然後繼續用湯匙把菜切成小塊，沒想到下一秒店員直接走上前對她說：「請問需不需要食物剪刀呢？」讓這名媽媽覺得實在是太離譜了，順便大讚鼎泰豐的兒童餐具也特別乾淨。

有網友就說，以前帶小孩去鼎泰豐，店員看到她有帶食物剪刀，餐後就主動送上一杯熱水，讓這名媽媽可以把兒童餐具和剪刀洗乾淨，還附上擦乾用的紙巾，真的很貼心。

許多網友也紛紛留言表示「鼎泰豐是我有小孩之後幾乎每個禮拜有外食都會考慮的，真的是育兒超友善」、「餐點好吃又衛生，服務好又育兒友善，大人小孩都開心」、「我有小孩之後最常吃的外食之一就是鼎泰豐，不用擔心衛生問題，服務又好」、「而且員工素質很好都不會有嫌煩的表情，覺得很感激」、「如果衣服不小心被醬油噴到，鼎泰豐也有提供去漬清潔劑喔」、「鼎泰豐就是一個充滿安全感的餐廳，台灣之光」、「鼎泰豐的服務真的很難超越」。



