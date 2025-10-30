帶小孩搭車遭發寧靜車廂圖卡？高鐵澄清：勿以訛傳訛造成對立
高鐵寧靜車廂話題不斷，今有民眾在臉書反映，家人帶小孩搭高鐵，孩子未吵鬧、玩玩具發出聲響，卻被高鐵人員發卡勸導，質疑寧靜車廂政策不包含孩童卻仍勸導。台灣高鐵澄清表示，清查所有車次並詢問同仁，無發放文宣卡片情事，勿以訛傳訛造成家長恐慌，更引發不必要對立。
台灣高鐵表示，今接獲反映、詢問，有民眾臉書描述其親友攜帶幼童搭乘高鐵時，遭人員發放「寧靜車廂」文宣卡片，經清查所有車次、詢問工作同仁，並無上述情事，特此鄭重澄清聲明。
台灣高鐵重申，今年9月22日開始執行車廂寧靜文化以來，即已聲明，相關勸導措施並不包含孩童，嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員一向秉持關懷提供必要的協助與安撫。
為避免誤會，高鐵並於10月13日起全車隊更新文宣內容，強調「美好高鐵、寧靜同行」意涵，推動車廂寧靜文化與親子友善搭乘並行不悖，故今日高鐵車廂並不會有「寧靜車廂」文宣。
台灣高鐵提到，懇請各界切勿以訛傳訛，造成嬰幼兒家長恐慌，更引發不必要對立，期盼旅客相互尊重，發揮更多正向影響力，成就更加溫暖與美好的社會。
網控發「寧靜」圖卡給搭車家長 高鐵：查無此事、勿以訛傳訛
「延遲性乳房重建手術」 醫：恢復女性自信與生活品質！
名醫對寧靜車廂出手！高鐵正式函文「不含幼童」 家長讚：有勇氣搭車了
律師提國賠警告！北社痛批盧秀燕防疫「螺絲全鬆」 呼籲檢調釐清責任
黃國昌喊不排除見習近平 梁文傑：不需要太急著去表態
川習會未提台灣 美中經貿休兵非和解6／川習會未談及台灣 學者分析：幕僚有提醒敏感性
醫揭幼童再收寧靜車廂警告牌 高鐵回應
桌球協會又出包！年度排名賽漏列「柚子」高承睿種子籤 緊急宣布重抽
