帶小孩搭高鐵遭發「寧靜車廂」警告牌？ 高鐵澄清：無此情事
台灣高鐵自9月22日推出「寧靜車廂」措施以來，雖強調並未禁止孩童出聲，但相關執行方式持續引發爭議。近日，有網友在社群媒體發文表示，其小孩在乘坐高鐵時因玩玩具發出聲響，收到了「寧靜車廂」警告牌。高鐵公司對此回應，經查詢所有車次及工作人員，並無發放文宣卡片的情事。
有網友指出，她帶小孩搭高鐵，小孩並未哭鬧，僅因玩玩具時產生些微聲響便遭到警告，讓她質疑高鐵是否間接要求家長只能以手機哄小孩。她批評，這樣的規劃對育兒家庭造成巨大壓力，甚至感慨「是要逼台灣人不要再生小孩了嗎？」她認為，在未設置更多「親子車廂」或「家庭車廂」前，應暫緩實施「寧靜車廂」政策。
高鐵公司則嚴正澄清，經查詢所有車次及工作人員，並無發放文宣卡片的情事，呼籲外界勿以訛傳訛，避免引發家長恐慌或社會對立。
高鐵進一步說明，自今年9月22日推行「寧靜車廂文化」以來，已明確表示該政策不包含嬰幼兒或因疾病等因素影響自主能力的旅客。服務人員一向秉持關懷原則，提供必要協助與安撫。為避免誤解，高鐵於10月13日起全面更新文宣內容，強調「美好高鐵、寧靜同行」，並兼顧親子友善與車廂寧靜文化，當前車廂內已無舊版的「寧靜車廂」文宣。
高鐵公司也補充，期盼旅客相互尊重，並呼籲社會各界避免散播不實資訊，避免造成不必要的對立與誤會，為打造更溫暖的搭乘環境共同努力。
