帶小學生體驗歌仔戲魅力 明義國小邀明華園進入校園

讓新世代的孩子認識並體驗傳統戲曲的魅力，高雄市明義國小邀請高雄市傳統戲曲推廣教育協會執行校園展演計畫「街頭小霸王」，同時藉由身段與唱功的展現，讓學生體驗歌仔戲的魅力。

現場由來自明華園戲劇世家第三代、協會理事長陳昭錦老師領銜主演，不僅讓學生們欣賞歌仔戲傳統「唱」、「念」、「做」、「打」、「接」等技法；劇中更融合【周處除三害】典故展現反霸凌、拒絕毒品與避免沉迷3C等教育議題。