帶小朋友看問籤機！女控遭廟公「摸屁股2下」。（圖／翻攝Threads_chj.e55_）

高雄市路竹區一名女子帶著小朋友到兒童公園遊玩，當她與孩子經過一間廟宇並查看問籤機時，廟公竟伸手摸了她的臀部。儘管廟公辯稱只是「撥到」，但女子堅持提告並拒絕和解，強調此人不適合擔任廟公一職，尤其是在有許多兒童出入的場所。警方已依違反《性騷擾防治法》調查中。

事件發生在高雄路竹一處宮廟附近。當時這位女子帶著小朋友去附近的兒童遊戲區玩耍，經過廟宇時，廟公主動走出來詢問小朋友是否要吃冰。雖然女子一再婉拒，但廟公仍堅持要提供冰品。當母女倆準備離開時，發現了一台問籤機，廟公還塞了兩枚銅板給小女孩。

女子控訴：她抱著小孩看問籤機時，廟公突然摸了她的臀部兩下。（圖／TVBS）

女子在電話訪問中表示，當時女兒吵著想玩問籤機，廟公不僅給了銅板，還說要用玩偶示範給他們看。由於她也沒見過這種機器運作，覺得很新奇，便抱起女兒一起觀看。就在玩偶跑進機器後，廟公突然摸了她的臀部。

這位女子當場與廟公對質，指控對方以五指觸碰她的臀部。廟公則辯稱只是「走過撥到而已」，還試圖以長輩身分解釋。女子不接受這種說法，堅持報警並對廟公提出告訴。女子強調，她並不是要求道歉，而是認為此人不適合擔任廟公，因為在有許多小朋友出入的場所，這樣的行為非常危險。廟公則仍堅持自己只是「撥到」女子的臀部，並表示判決可能近日就會出爐。

警方表示，被害人已提出性騷擾申訴，全案依違反《性騷擾防治法》進行偵辦並採證，後續雙方將在法庭上解決爭議。

《TVBS》提醒您勇敢說不：

◎尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110

◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

◎婦女救援基金會 02-2555-8595

◎勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

