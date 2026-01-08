帶小20歲女友回飯店！43歲阮經天「甜蜜約會」正面照曝光

阮經天與緋聞對象同框畫面曝光。（圖／翻攝自阮經天Instagram、微博）





現年43歲的「金馬影帝」阮經天，2025年爆出與小他20歲在韓國讀名校的中國籍千金「徐小姐」秘戀超過1年。兩人始終未對外回應緋聞。今（8）日中國狗仔曝光他們一起回飯店畫面，再掀熱議。

中國大陸狗仔「瓜田寒姐」今日在微博發文爆料：「阮經天和小20歲富家女友同回酒店，小情侶感情真穩定啊！兩人一起乘車回到酒店，哥這是準備帶女友去滑雪度假嗎？」

阮經天與女友出入飯店被拍。（圖／翻攝自微博）

狗仔曝光的照片中，身高184公分的阮經天穿著全身黑色服裝、頭戴毛帽，一旁的女生則是穿著白色上衣、深色長褲，身材相當高挑，兩人僅相差半顆頭高而已。

針對緋聞，阮經天經紀人曾表示：「謝謝關心，關於私人生活不做回應。」如今兩人再被拍到一起進出飯店畫面，網友熱議「怎麼最近都是小20歲女友的瓜」、「時間差不多了哦！」、「給我傑哥分擔火力。」



