帶得走資料、帶不走體質 童子賢談羅唯仁案：台積電不會因一人受傷

和碩科技董事長、台灣玉山科技協會理事長童子賢19日出席2025玉山安永科技論壇。（攝影／李海琪）

台積電前研發資深副總羅唯仁今年7月底退休，10月底疑似「回鍋」老東家、競爭對手英特爾（Intel）擔任研發副總。據媒體報導，羅唯仁在退休前疑動用高階主管職權，要求下屬為其簡報並影印大量2奈米、A16、A14奈米等先進製程技術資料，相關文件恐已遭帶出公司，引發外界擔憂。

對此，和碩科技董事長、台灣玉山科技協會理事長童子賢今（19）日向媒體表示，以目前為止的狀況來看，但他認為，以台積電強大的體質，「不會因為一兩個個案而受到嚴重影響」。他也以台灣昔日航太產業的整組人才外流為例，強調影響關鍵不在於「一個人」，而是「整個團隊」是否流失，這個個案對台積電競爭力不會有影響。

另外，摩根士丹利示警記憶體價格在 AI 需求帶動下大漲，可能壓縮台灣電子代工毛利。不過，童子賢則持樂觀看法，強調記憶體、CPU 等關鍵零組件多由國際品牌自行採購與吸收成本，代工廠多只是代購代付，價格漲跌影響有限，且台灣電子業對這類景氣循環早已相當有經驗。

資訊安全成熟、組織韌性高，童子賢：台積電不會因一人受傷

童子賢指出，當他聽聞此案時，第一時間向產業朋友詢問是屬於個人或整組團隊異動。他說，「我在想一個人的影響比較輕微，因為不管是韓國的三星或日本…或美國的 Intel，他們在製程跟管理上本來就跟台積電不一樣。」他強調，各家公司都有不同的配方與參數，即便有人帶走資料，也未必有辦法直接使用。

他也補充，三星與英特爾擅長垂直整合（IDM），製程與產品同步調整，而台積電的強項是同時服務「五個大客戶、三十個中型客戶、一百個小客戶」，能針對不同設計進行 fine-tune（微調），仍保持高良率，「這就是台積電的競爭力。」在不同產線安排與設備架構下，他指出，帶走台積電的部分設計參數，頂多只能參考，沒有辦法直接複製。

針對科技業資訊安全現況，童子賢強調，台灣長期與全球科技產業密切合作，對智慧財產權與資料安全的保護相當熟練。

他也強調台積電的韌性，強調不會因單一事件而受重創。「我比較相信的是，台積電這個組織已經有相當的韌性，我相信不會因為一個人的跳槽…影印的資料就造成關鍵性的影響。」

童子賢表示，此案到目前為止還沒有很清楚前因後果，但以現階段資訊研判，他仍相信「這個個案不會影響台積電的競爭力」。他強調，只有面臨整組團隊流失等系統性風險，才可能對國家級產業造成重大衝擊；而目前爆出的事件屬個案，影響有限。

提醒IDF案例，童子賢點真正風險為「整組人才外流」

針對業界擔憂機密外洩，童子賢反而以 1990 年代的航太產業為例，提醒真正的危機來自「團隊規模」而非「單一個人」。他說，當年 IDF 經國號停產後，沒有妥善安排工程師、管理與研發單位的去向，導致整組人上百個人就直接跳槽到韓國去。

他表示，韓國當年在航太工業仍在摸索階段，但因台灣百人以上團隊被挖角，「韓國在這方面縮短了最少 10 年、15 年的研發流程，整個就大躍進」。反觀台灣，如今重啟永鷹號教練機研發仍備感辛苦，而韓國已能出口戰鬥機至其他國家。

他以此提醒，若只是單一員工跳槽，「影響比較輕微」，真正需留意的是大規模人才流失。

記憶體進超級週期、台廠毛利遭壓？童子賢：代工影響有限

摩根士丹利日前在長報告中示警，DRAM、NAND 價格在 AI 需求推動下大漲，記憶體進入「超級週期」，估算記憶體成本每上升 10%，將侵蝕硬體 OEM／ODM 毛利率 45 至 150 個基點，並調降華碩、技嘉、和碩等台廠評等與目標價，引發市場憂心台灣代工廠獲利遭到壓縮。

對此，童子賢坦言，「我是比較樂觀看待這個現象」。他說，記憶體屬於價錢會浮動的關鍵零組件，但全球品牌大廠找台灣代工時，記憶體、CPU、顯示模組等關鍵零組件「很多情況下都會由他們自己控制」，品牌為了掌握關鍵決策，會自行負擔採購與調度，代工廠多只是「程序上的代購跟代支代付」，頂多先代墊貨款再向品牌請款，因此「關鍵的價錢的漲跌其實跟代工廠無關」，不會因記憶體漲價就大幅虧損。

他進一步指出，若反過來記憶體大跌價，「是不是代工廠就賺翻了？」，同樣不符合實際運作邏輯，顯示部分外資把記憶體價格變動，直接對號入座到代工廠毛利，「這個判斷有一點奇特」。

在他看來，記憶體與 IC 載板等零組件價格上漲，背後代表的是 AI 伺服器、資料中心訂單暢旺，供給吃緊，自然帶來漲價與全球擴產潮，包括旗下景碩近期也面臨載板缺貨而規劃擴廠，就是典型例子。

童子賢強調，記憶體景氣本來就有明顯循環，「每隔幾年就會有一個需求的上升」，再一路擴產到供給過多、價格回落，電子業對這種週期「非常有經驗」。他提到，廣達、仁寶等代工廠成立超過三、四十年，已看過多次類似循環，相信台灣電子業有能力因應這一波記憶體漲價與景氣變化。

