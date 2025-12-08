帶惠利打卡「寶劍樹」！ 朴寶劍終於騎到Youbike喊「這1句」

朴寶劍po出AAA花絮，除帶惠利打卡景點，還體驗台灣YouBike。翻攝IG/bogummy



2025 Asia Artist Awards（亞洲明星盛典，簡稱AAA），日前在高雄落幕，讓許多韓星都首度來到高雄，體驗粉絲熱情外，更要體驗台灣道地的體驗。南韓男星朴寶劍今天在IG發布多張當天合照，都是曾經合作的女主角，另外，他也曬出與好友女星惠利私服秘遊高雄照片，甚至朴寶劍更首度體驗Youbike，高喊「無比愉快」。

事實上，朴寶劍已經是第二次造訪高雄，他今年8月於高雄舉辦粉絲見面會，當時朴寶劍特別紀錄慢跑時所見，更特別拍下一棵高雄中央公園的老榕樹，他的氣根騰空、模樣特殊，朴寶劍覺得十分罕見就記錄下來，粉絲從此稱其為「寶劍樹」。

朴寶劍這一次AAA二訪高雄，更是帶上《請回答1988》中的CP惠利一起朝聖「寶劍樹」，兩人在寶劍樹前方，開心地比YA拍合照，兩人的友情，更讓所有粉絲都大喊「可愛」。

另外，朴寶劍先前受訪就表示，他特別想體驗台灣Youbike，因此今天也po出騎Youbike照片，粉絲發現他穿著橘色運動外套，剛好跟Youbike的橘色十分相襯，也都歡迎歐巴多來台灣騎車。

另外，朴寶劍也公開於AAA頒獎典禮上拍攝的照片，包括今年最賺人熱淚的《苦盡柑來遇見你》的IU合照，並開心寫道：「在月光流淌的高雄之夜，大家一同歡笑、彼此呼應的每一刻都讓我感到無比愉快。謝謝你們送給我這麼美好的回憶，今年一年，大家都辛苦啦！」

