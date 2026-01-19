帶房客"抓寄居蟹.沙蟹"挨轟 墾丁飯店業者致歉

南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導

有民眾晚上到墾丁小灣時，目擊有飯店導覽員帶著房客捕捉寄居蟹和沙蟹，每個人的水桶裏都有好幾隻，解說員說會放回去，墾管處表示，會檢視業者的活動內容，若有違法會開罰，業者也出面道歉，會再檢討活動方式。

夜間活動帶房客「抓寄居蟹、沙蟹」挨轟 墾丁飯店業者致歉

飯店業者澄清水桶是透明觀察桶，蓋住沙蟹，觀察完後會放走牠。（圖／民視新聞）

家長帶著孩子，一大群人拿著手電桶對著沙灘上照啊照，手裏還拿著水桶，民眾直擊他們水桶裏竟然裝了好幾隻的寄居蟹和沙蟹。張小姐氣憤的說：「不是只有導覽他是抓，還給桶子抓，大人小孩就追著寄居蟹和螃蟹跑，每個人都抓最少一個桶子裏面有五、六隻，這個是捕捉了，這不是騷擾了。」地點是在墾丁國家公園的小灣沙灘，原來這是飯店業者針對房客所舉辦的夜間生態活動，業者強調這水桶是透明觀察桶。飯店工作人員：「如果我們看到沙蟹在這邊，我們會用桶子把牠蓋著，然後讓遊客做觀察，觀察完畢之後我們再把桶子拿開，然後就是不會去碰觸到牠。」民眾把影片po網，痛批業者的行為，有不少參加過活動的人來留言，自認為沒有破壞生態，但不只一人都提到「為了讓孩子們能近距離觀察，有抓取沙蟹與寄居蟹」，明顯打臉業者的說法。

廣告 廣告

夜間活動帶房客「抓寄居蟹、沙蟹」挨轟 墾丁飯店業者致歉

墾管處表示，會檢視飯店業者的活動內容，若有違法會開罰，業者也出面道歉，已不再提供觀察桶給遊客。（圖／民視新聞）

其他民眾：「活動蠻不錯的啊，不然怎麼認識牠，認識完以後再放回去就好。」但也有民眾不認同，「盡量不要去騷擾牠們啦。」飯店大廳經理張孟雯道歉：「我們在活動上的規劃，有些不盡完善之處，我們也有深刻的一個做一個檢討。」民眾第一時間也向墾管處檢舉，墾管處表示，目前小灣是委外由飯店經營管理，沒想到業者的生態導覽方式竟然是這個樣子。墾管處副處長曾添丁：「本處獲報以後，立即通知該業者停止上述行為，並改善導覽的流程與方法，本處也將檢視該活動的內容，如果有違法的行為，將依國家公園法第13條第二款，處以新台幣3000元。」飯店業者說，夜訪沙蟹活動已經持續了三年，因為惹出爭議，從兩天前開始，已不再使用觀察桶，只用眼睛看。墾管處也提醒，在國家公園內的一草一木，甚至一顆石頭，都不能帶走，別把在其他地方的習慣帶進墾丁，以免受罰。

原文出處：夜間活動帶房客「抓寄居蟹、沙蟹」挨轟 墾丁飯店業者致歉

更多民視新聞報導

陸軍士官馬公潛水失蹤 望安沙灘尋獲了

墾丁旅遊雪崩式下滑 業者:南灣的海龜比人還多

他揭墾丁「3大雷區」超殘酷！網認同：把國旅玩死

