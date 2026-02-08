帶日本1伴手禮搭機「安檢被當炸彈」 老店苦笑：外型惹禍

日本石川縣老字號和菓子名店「松葉屋」旗下招牌栗羊羹「月よみ山路」。（圖／翻攝自X@matsubaya1852）

傳統日式點心「羊羹」讓人被誤會攜帶炸彈？日本石川縣老字號和菓子名店「松葉屋」近日透露一段令人哭笑不得的小插曲，攜帶旗下招牌栗羊羹「月よみ山路」在國際線機場安檢時，竟被海關懷疑是「塑膠炸彈」，貼文曝光後瞬間引爆討論。

松葉屋在官方社群平台X發文寫道，自家羊羹過去曾在國際航班安檢時被懷疑為「プラスチック爆弾（塑膠炸彈）」。原因包括商品外層以塑膠等材料包覆、物體呈現細長固體狀、外圍還有繩子纏繞綁著，而且通常一口氣裝好幾條在盒中，種種條件「完美復刻」爆裂物的印象。

貼文曝光後，不少網友留言分享自身經驗，「我曾帶兩條羊羹搭國際線，被盤問半天，最後還被沒收一條，不知道是不是他們也想吃吃看」、「我曾經在美國的機場，被迫用英文解釋栗子羊羹的製作方式」、「我也曾在機場被海關攔下來要求檢查行李內的羊羹」；另外，也有人無奈直言：「它是卡路里炸彈」。

還有網友笑說，「我也因為帶羊羹被懷疑是炸彈，曾在國際線的安檢被攔下，只好將一盒8個全部吃完」、「我去某個歐洲國家機場，安檢人員不相信那是食物，我曾經被要求當場吃給他們看，至少也給我一把刀和一杯綠茶吧」。松葉屋則回覆表示，很驚訝原來不只是自家公司的產品，竟然有那麼多人都因為羊羹而遭到安檢特別關注。

另外，有網友貼出美軍使用的「M112爆破炸藥（CHARGE DEMOLITION）」照片，笑稱如果把羊羹裝進深綠色的包裝，並印上「CHARGE CARBOHYDRATES」（補充碳水化合物）的字樣，肯定會在軍事圈裡大賣。松葉屋官方也幽默回應：「乾脆順便印上『FRONT TOWARD FRIEND』（此面向朋友）的贈送用字樣好了。」

「月よみ山路」為松葉屋的招牌商品，以鬆軟栗子與細緻紅豆製成，口感紮實綿密，是不少旅客赴日旅遊必買的伴手禮。但也因為其重量感十足加上密封包裝，在X光機下的確很容易被當作危險物品。

