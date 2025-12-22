ＡＩ帶旺 中研院估今年GDP7.41% 明年3.71%

中研院經濟所指出，AI發展超乎預期，帶動經濟數據締造亮眼成績。圖為台北信義區百貨消費人潮。

(中央社)

記者陳建興∕台北報導

中央研究院經濟所二十二日大幅上修一一四年經濟成長率預測值至百分之七點四一，估一一五年為百分之三點七一，均為國內主要預測機構最高。中研院經濟所指出，ＡＩ發展超乎預期，帶動經濟數據締造亮眼成績，但須留意產業兩極化問題，可能影響中小企業發展、削弱民眾信心。

中研院經濟所發布經濟預測，預估一一四全年經濟成長率較七月預測值百分之二點九三上修四點四八個百分點，優於央行的百分之七點三一及主計總處的百分之七點三七。但中研院經濟所也提出，未來有五大不確定因素，包含美國貨幣與貿易政策，中國大陸經濟復甦挑戰仍存，地緣政治與供應鏈重組，ＡＩ與新興科技發展進程，以及國內勞動與資本配置。

廣告 廣告

中研院經濟所合聘研究員林常青指出，當前經濟情勢可用雲開未盡，月色已現形容，意即美國關稅政策還沒完全明朗，但台灣受ＡＩ與高速運算等相關應用需求擴張帶動，外需暢旺並帶動投資，經濟數據亮眼。

展望一一五年，全球貿易持續受到美國關稅政策後續效應的影響，不過ＡＩ相關產業的擴展可支撐台灣外需與投資，只是高基期效應下，成長力道轉為緩和。

中研院經濟所預估一一四年實質商品及服務的輸出與輸入成長率分別為百分之三十二點零九與百分之二十九點七九。一一五年美國雲端服務供應商與ＡＩ相關硬體建購持續推進，帶動外貿維持強勁表現，但須留意產業景氣分歧情況與美國關稅政策對全球商品需求的遞延影響，加上高基期使成長率受抑，預期明年實質商品及服務的輸出與輸入成長率分別為百分之八點四一與百分之八點二。