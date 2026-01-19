帶機密又怨質詢短！吳思瑤掀往事打臉黃國昌

▲黃國昌嫌質詢時間短！吳思瑤轟轉移焦點：被「她」消音怎沒種講話。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌上午出席立法院外交及國防委員會機密會議，遭指控將機密資料攜出場外。民進黨立委吳思瑤發文質疑，黃國昌此舉是為了轉移違法爭議，刻意將焦點轉向委員會的質詢時間分配，批評質詢時間太短、無法深入提問，實則是在刻意混淆視聽，更怒嗆「黃國昌批王定宇，怎麼不罵翁曉玲？」



吳思瑤指出，立法院各委員會成員，發言時間一人最多是6加2分鐘或是8加2分鐘，至於非該委員會成員的質詢時間，通常規定是5分鐘，甚至有4分鐘的前例，並非針對個人。她批評黃國昌雙重標準，先前國民黨立委翁曉玲主持會議時，強制規定發言3分鐘，而且隨即消音，黃國昌當時並沒有出聲捍衛發言權，如今卻對同樣的議事規則大肆批評，顯然是選擇性失憶。

議案與預算的逐條實質討論才是核心，而非單純的質詢。吳思瑤更進一步爆料，在審查年金改革相關議案時，黃國昌有九成時間不在現場，逃避面對重要議題，卻在機密會議引發爭議後，才出來爭取發言權，直指黃國昌只批評民進黨、不檢討國民黨的行為，純粹是為了政治目的而進行的操作，根本是「雙標昌」。

