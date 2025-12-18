帶武士刀毒駕違規右轉露餡 淡水警AI巡防查假車牌逮毒蟲兄弟

許姓兄弟毒駕上路，因紅燈右轉而遭警方攔下，並逮捕送辦。（圖／翻攝畫面）

新北市22歲許姓男子12日晚間8時許，載著18歲弟弟駕車行經台二線與石頭厝路口，因紅燈右轉而引起淡水巡邏員警注意，警方利用車上AI巡防系統即時查詢，驚覺該車牌懸掛偽造車牌，立刻上前攔截圍捕，而車窗一搖下便滿是K菸味道，當場查獲許男毒駕，並在車上查扣武士刀和K他命等證物，全案依法送辦。

12日晚間8時許，20時許，淡水警分局員警巡邏行經台二線與石頭厝路口時，發現一輛自小客車公然違規紅燈右轉，員警利用車上AI巡防系統即時查詢，發現該車牌懸掛偽造車牌，隨即通報線上警力進行攔截圍捕，於巷弄內以警車將其前後包夾，並持槍喝他們「下車」，同時上前將車內的許男兄弟

當2人被拉下車後，車內濃重的K菸味道撲鼻而來，經搜索查獲K他命1包及 K 菸1根，並在車內找到一把已開封的武士刀，警方立即將兩名許姓兄弟逮捕，帶回派出所偵辦。

經對駕駛許男進行毒品唾液快篩，結果呈現 K 他命陽性反應，全案警詢後將駕駛許男依涉刑法公共危險罪、偽造特種文書罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，隨案移送士林地檢署偵辦。

警方也針對許男駕駛的違規行為進行舉發，包括毒品駕駛、吊扣期間行駛、使用偽造牌照以及紅燈右轉共計5張罰單，處罰鍰合計新臺幣22萬餘元，並依規定沒入該輛自小客車。至於副駕駛許姓男子，則在完成採尿程序後，另行函送偵辦。

淡水警分局表示，毒品駕車形同不定時炸彈，嚴重危害自身與用路人的生命安全！警方將持續運用AI科技與巡邏勤務相結合，以高強度、高效率的方式打擊不法，呼籲民眾切勿以身試法，共同維護社會治安。

