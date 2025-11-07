帶母辦信託代理人獨漏他！三重男持刀怒砍姊妹 1死1傷

陳嫌遭移送。（圖／記者游承霖攝影）





新北市三重昨天（6日）下午驚傳爭家產所爆發的殺人案，陳姓男子疑因不滿胞姊與胞妹將母親的1千萬元財產拿去辦信託，代理人卻獨漏他，與姊妹倆理論後，憤而持刀殺害胞姊，胞妹則是全身刀傷，在陳男的妻子梅女協助下，逃到社區會議室，目前住院中，陳嫌犯案後留置現場，被趕到現場的警方逮捕，陳嫌犯案後相當懊悔，坦言一時氣憤才會殺人，訊後被依殺人、傷害罪嫌移送，檢警預計下午也將針對胞姊遺體進行相驗釐清死因。

據了解，姊弟妹3人平時感情普通，同住在三重三合路一段某社區同一層樓，涉嫌殺人的60歲陳姓男子，與90多歲母親、59歲梅姓妻子同住，55歲胞妹則是住在隔壁，至於61歲胞姊則是長年旅居美國，約莫2個月前返國，與胞妹同住。

警方到場。（圖／翻攝畫面）

胞姊與胞妹近期帶著母親，將母親的1千萬財產全部投入信託，並將姊妹倆設定為代理人，卻唯獨漏了陳嫌，陳嫌這兩天聽到母親提起信託一事，這才得知此事，大為光火地質疑「為什麼設定信託我不知道！」

陳嫌昨天（6日）下午2時許，帶著母親、梅姓妻子前往隔壁胞姊妹家理論約10分鐘，陳嫌越講越火大，憤而跑回家中拿主廚刀，梅姓妻子見狀嘗試拉住陳嫌，無奈陳嫌暴怒之下仍持刀砍向姊妹倆，造成胞姊胸口中刀，當場失去生命跡象，胞妹則是腿部等處中刀，在梅女協助下逃到1樓會議室躲藏並報警求救。

陳嫌被帶回偵訊。（圖／翻攝畫面）

轄區警方會同消防人員到場，緊急將姊妹倆與制止過程中受傷的梅姓妻子送往醫院救治，但胞姊經搶救後仍宣告不治，胞妹則並無生命危險，目前仍住院觀察中，至於梅姓妻子則經包紮後並無大礙，後續在醫院想起丈夫失控的行為，忍不住崩潰痛哭。

三重警方後續到場，見到陳嫌時，神情落寞、懊悔，相當配合地讓警方上銬帶回派出所偵訊，後續陳嫌坦言因信託問題與姊妹倆爆發衝突，後續情緒失控持刀砍人，對於自己的行為感到相當懊悔，詢後被依殺人、傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦，而檢警預計下午也將針對胞姊遺體進行相驗，要進一步釐清確切死因。

