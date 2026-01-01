帶毛孩與小孩出門總是像打仗？三峽「十悅森」打造親子與毛孩的森林避風港

帶孩子與毛孩去餐廳要注意什麼？專業飼主的避雷指南

如何在挑選寵物友善餐廳時不踩雷？ 首先要確認餐廳是否提供「真正的空間友善」而非僅是「允許進入」。避雷關鍵在於：空間動線是否寬敞、環境音量是否穩定、以及食材是否天然無添加。 一家合格的友善餐廳應讓毛孩能安穩坐在主人身邊，且環境不應有刺耳尖銳的聲響，避免引發毛孩或幼童的焦慮。

十悅森：三峽最溫柔的「日常避難所」，讓親子與寵物共享森林派對

為什麼十悅森是親子與毛孩家庭的首選？ 店名「十悅森」寓意在森林中感受悅意，裝潢主打綠意木質調與溫暖採光，讓用餐環境像森林裡的溫室般放鬆。這裡拒絕擁擠與喧鬧，許多客人回饋一踏進店內，就像走進度假民宿般舒適。對於帶小孩與寵物出門的家長來說，這種「被溫柔接住」的氛圍，能有效降低用餐壓力。

廣告 廣告

親子友善： 童趣的小動物玩偶陪伴，讓孩子能靜下心感受空間美學。

寵物友善： 歡迎毛孩入內並坐在窗邊，共享悠閒的森林時光。

安心食材： 老闆堅持「自己敢吃才端上桌」，不論是早午餐盤或義大利麵，皆選用高品質食材。

療癒系明星料理：小太陽法式吐司與香檸鮭魚的舌尖旅行

十悅森哪些料理是必點招牌？ 這裡的料理強調「細節藏在誠意裡」。最具代表性的「小太陽法式吐司」，外層微酥、內層柔軟如雲朵，微甜不膩的口感是學生與親子家庭的最愛。此外，「香檸白醬鮭魚義大利麵」以柑橘香氣中和白醬的濃郁，清爽開胃，非常適合追求營養均衡的家長與小孩分享。

新上市甜點： 冰淇淋鬆餅，微脆輕盈，是森林午后的小確幸。

森林優惠： 目前推出任選兩件森林系品項即贈小點，持學生證更享 9 折。

圖／十悅森

把每天變成小旅行，帶著毛孩與好胃口走進十悅森

如何安排一場完美的三峽早午餐體驗？ 十悅森不只是一家店，更是一處能讓靈魂喘口氣的綠洲。無論是姊妹聚會、情侶約會，還是帶著狗狗與孩子來場晨間派對，這裡都能提供完美的落腳點。

【十悅森專屬森林系優惠（細節依店家公告為主）】

任選森林系主題品項兩件： 免費贈送精緻小點一份。

學生專屬： 憑學生證消費，全品項即享 9 折回饋。

寵物歡迎： 期待每位主人帶著毛孩，一起來享受三峽最療癒的森林時光。

【十悦森 門市資訊】

地址： 237631新北市三峽區國際二街

營業時間： 週一～週五：09:00–15:00、週六～週日：10:00–20:00

聯絡電話： 02-2673-0007