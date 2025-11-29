帶毛寶貝同遊新北歡樂耶誕城 侯友宜：10大寵物遊具免費玩

▲新北市政府舉辦「2025毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」，邀民眾與毛寶貝共同歡度耶誕節。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】新北市政府舉辦「2025毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」，邀民眾與毛寶貝共同歡度耶誕節，新北市長侯友宜今（29）日至板橋車站站前廣場參與活動時表示，新北歡樂耶誕城期間有10大寵物遊具免費玩，歡迎大家帶著毛寶貝到新北！

侯友宜表示，新北歡樂耶誕城是新北年度品牌盛事，同時，新北市有約36萬隻犬貓，是數一數二的毛寶貝大城市，今年新北歡樂耶誕城特別設置了10種專屬毛寶貝的遊具，打造與毛寶貝一同盡情玩樂的場域。此外，今日活動現場不僅有音樂表演與脫口秀，更推出友善市集，提供義剪、美容及施打疫苗等服務，讓毛寶貝玩得開心，也兼顧健康照護。

侯友宜說，市府團隊近年來持續推動友善動物環境，也獲得許多民間企業支持，積極打造毛寶貝友善的公園及步道。侯友宜也藉此呼籲「終養不棄養」，他指出，毛寶貝為人們帶來幸福，牠們就是我們最親愛的家人，為生活增添豐富色彩，也一起留下最美好的回憶。

動保處表示，市府全國首創寵物遊具展示，為推廣「寵物樂遊」，最受毛寶貝喜愛的10項寵物遊具於新北歡樂耶誕城開城期間免費使用，平日自上午10點至晚上7點，假日則延長開放至晚上10點，包括蹺蹺板、栓繩力柱、咬繩、平衡木、平台走梯、鑽圈、雙平臺、平台爬板、跳杆及鑽桶等，讓寵物盡情奔跑、訓練體能與增進互動。

市府也同步揭曉網路票選10大新北寵物旅遊優質路線，其中，淡水紅樹林及竹圍老街路線以最高票脫穎而出，成為毛寶貝出遊首選。動保處強調，未來持續擴展寵物友善據點與服務網絡，秉持「尊重生命、友善共融」的核心理念，致力打造新北為最適合毛寶貝生活與旅行的城市。