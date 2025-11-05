帶毛寶貝打疫苗抽500元 新北動保處推狂犬病防疫活動開跑

248251105a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

狂犬病疫苗注射是所有飼主為家中毛寶貝最基本的防疫工作。新北市政府動物保護防疫處為鼓勵飼主帶毛寶貝完成預防注射，即日起至12月31日，民眾帶毛寶貝施打狂犬病疫苗並於動保處官方社群平台完成指定任務，即可參加抽獎，獎項為500元等值獎勵，共有200個中獎機會。動保處於12月底前已規劃舉辦14場免費巡迴注射場次，歡迎市民踴躍參加，共同為狂犬病防疫努力。

台灣為狂犬病疫區，狂犬病主要由確診動物的唾液經傷口傳染，可感染所有哺乳類動物，為人畜共通傳染病。動保處提醒，預防務必做到「二不一要」：不要接觸、捕捉及飼養野生動物；不要棄養及放養寵物；以及要為家中犬貓「每年」補強狂犬病疫苗。特別是滿3個月齡以上犬貓，以及雪貂、白鼻心、浣熊等食肉目動物，都應接受每年1劑疫苗預防注射。

新北市動保處積極推廣狂犬病防疫工作，提供多元服務，包含於8個動物之家提供常態疫苗注射、每月2次於新北10偏鄉行政區舉辦動物行動醫療站、每月免費巡迴注射場等活動。另外，鄰里揪團30隻以上即可透過里長向動保處申請社區駐點疫苗施打、寵物登記或絕育服務，推廣正確動物保護觀念。

動保處為鼓勵飼主完成預防注射，即日起至12月31日帶毛寶貝施打狂犬病疫苗，並於動保處社群平台貼文處分享毛寶貝與114年狂犬病頸牌合照，需有6碼頸牌編號且施打日期為114年11月1日後，即可抽500點等值獎勵。總獎金達10萬元，中獎名單將於115年1月2日公布。

動保處於12月底前已規劃舉辦14場免費巡迴注射場次，另於11月29日於板橋車站站前廣場舉辦大型寵物耶誕主題活動，現場提供免費狂犬病預防注射外，也有免費義診、寵物市集等精彩活動，歡迎民眾共襄盛舉。

新北市動保處提醒，毛寶貝的狂犬病疫苗應每年注射，違者可依據《動物傳染病防治條例》第13條處新臺幣3萬至15萬元罰鍰。狂犬病防疫刻不容緩，疼愛寵物最佳表現，就是每年攜帶寵物注射疫苗、不接觸野生動物、不棄養寵物，請民眾用行動展現愛寵物。

