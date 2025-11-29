帶毛小孩看海踏浪、追夕陽、賞飛機！林口人私藏的海岸遛狗景點

西濱公路61快速道路旁第一排海景咖啡「芭NANA CAFÉ」，停車方便且有冷氣室內區。

林口桃園一帶是遛狗寶地，不僅寵物友善商場、咖啡廳多，有寵物公園、有虎頭山也有海。距離市區約半小時車程，西濱公路旁有一家我口袋私藏的海景咖啡廳「芭NANA CAFÉ」，今年二月新開幕，前身是「藍色公路咖啡廳」。坐在戶外座位，眼前就是無遮蔽的大面海景，海面波光、遠方貨櫃船以及低飛的飛機，光看就很療癒，很適合一日遊散心。

對於帶毛孩出門的飼主來說，停車方便絕對是最重要的考量。咖啡廳旁就有大片空地，戶外空間寬敞且面海無阻，非常適合毛孩自由活動。

芭NANA CAFÉ前身是藍色公路咖啡廳。

「起初我們也沒有特別強調寵物友善，只要牽繩寵物都能自由入內，結果好多人帶狗狗來。」小老闆小狼笑說，他自己就住在附近，這塊地也是家裡的，自嘲是名副其實的「家住海邊」。開了咖啡廳後，他也樂於與更多人分享這片美景。

戶外區適合有毛孩的客人，還能帶狗在草地嗅聞、散散步吹海風。

芭NANA CAFÉ的小老闆小狼是店裡的咖啡師。



