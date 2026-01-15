帶泰國超夯餅乾回台 最重罰100萬 一票人中招

民眾出國旅遊習慣帶伴手禮回國，一名女網友日前從泰國搭機返台，入境時發現當地超夯的「雞皮餅乾」禁止攜帶入境，但行李箱內有4包，趕緊到檢疫櫃台通報才沒被罰錢；不少人也表示，曾在泰國買了一堆雞皮餅乾，後來才驚覺不能帶。動植物防疫檢疫署提醒，攜帶含禽畜肉類成分的產品入境，最高可罰100萬元。

一名女網友昨在Threads發文提醒，雞皮餅乾不能帶回台灣，會被罰錢，她說在機場入境時，有再仔細查看哪些東西不能帶，結果發現有雞皮餅乾。

原PO表示，在泰國的便利超商買了4包雞皮餅乾帶回來，搭同班機的旅客也拿出好幾包，一行人趕快去防疫櫃台通報，幸好沒被罰錢。

貼文曝光引發討論，有過來人表示，該款雞皮餅乾很好吃，之前也從泰國買了一堆要帶回台灣，結果朋友提醒會被罰錢，只好在當地分送給路人；還有網友去年跟團去泰國，導遊推薦雞皮餅乾，團員買了一大堆，最後一天才發現不能帶，結果大家在機場狂嗑。

防檢署曾在官方臉書宣導，常有旅客不小心帶了犬貓食品、炸雞皮、糖心蛋或含肉餐點，除了豬肉以外，含禽畜肉類成分的產品也是受管制的；違規攜帶炸雞皮入境，初犯罰3萬元，第2次罰30萬，第3次可罰100萬。

防檢署表示，回國時若有不確定是否能帶的產品，應至動植物檢疫櫃台主動申報，主動詢問時，即便產品無法攜帶入境，只要配合處理就不會受罰。民眾出國前也可以先加入防檢署LINE，輸入關鍵字就能即時查詢各項產品的詳細規範。

