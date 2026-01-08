帶燙傷女兒逃院求助民俗療法 邱凱偉《整形過後》懂父親的痛

《整形過後》邱凱偉（右）求助民俗療法，帶女兒黃歆庭逃院正面槓上醫療團隊。（六魚文創提供）

邱凱偉（Darren）曾以《我的婆婆怎麼那麼可愛》奪下金鐘男配角，邱凱偉在《整形過後》飾演心急父親，帶背部燙傷的女兒「小文」（黃歆庭飾）來急診，因無法交代女兒病情讓醫師温昇豪起疑，而他卻無預警帶女兒逃離醫院，求助民俗療法，與醫療團隊正面衝突。

邱凱偉坦言自己身為父親，讓他在詮釋「小文爸」時特別有感，「現實中的我也是孩子的爸爸，有了孩子之後，那種想保護家人的本能，好像一個開關自然被打開。」他將自身情感大量投射進角色裡，「不論是保護孩子，或是為了孩子願意付出一切，都是很真實的感受。」尤其戲中女兒的身體狀況不斷惡化，更讓他在表演時難以抽離，「那種無力感會逼著你，只想竭盡所能把孩子護在身後。」

《整形過後》邱凱偉（左2）對女兒病情交代不清，引温昇豪（右）懷疑。（六魚文創提供）

對於角色既固執又自責的矛盾狀態，邱凱偉也深有感觸。他認為，小文父親深信自己是孩子唯一的依靠，卻在一次次求醫無果後，轉而緊抓信仰不放，「當所有方法都沒有回報時，只能選擇自己最相信的東西，才能讓自己撐下去。」

他也坦言，這種「自信與自責來回擺盪」的心理，其實是許多父母共同的掙扎，「一方面想讓孩子知道爸爸是可靠的，一方面又會懷疑，自己的選擇是不是反而傷害了她。」也正是這份用錯方法的愛，讓角色更加真實而殘酷。

